En marxa la segona edició del Premi Internacional AMIC Mitjans de Proximitat

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació posa en marxa la segona edició del Premi Internacional AMIC de Mitjans de Proximitat, que tendrà lloc el pròxim 1r d’abril a les 17.30 h al Paranimf de la Universitat de Barcelona. El premi, per segon any consecutiu, vol posar en valor la feina que fan els editors i les editores de mitjans locals i comarcals tant de l’àmbit lingüístic català com europeu i internacional.

En aquest sentit, ja s’han començat a presentar candidatures i els mitjans de comunicació en llengua catalana ja poden presentar la seva al Premi Internacional AMIC Mitjans de Proximitat ‘En català’ si reuneixen les bases. El termini per a presentar candidatures finalitza el 31 de gener i han de constar les dades del mitjà així com els motius pels quals es considera un bon candidat a optar a la categoria 'En català'. El premi és un diploma acreditatiu, un guardó i una dotació de 5.000 euros.

Premi Internacional AMIC Mitjans de Proximitat

El Premi Internacional AMIC Mitjans de Proximitat premia tres categories: mitjans en llengua catalana, mitjans europeus, i la resta de mitjans internacionals, on l’objectiu és promoure el rigor i l’excel·lència professional entre les i els editors de mitjans de proximitat en català, i adoptar una perspectiva europea i internacional adreçada a detectar les millors novetats internacionals en el sector. També es busca fomentar la investigació en el món del periodisme de proximitat, l’anàlisi i el treball de la informació documentada i contrastada; així com «l’engagement» amb els lectors o usuaris, per crear vincles amb l’audiència. A més de promoure la creació d’ecosistemes de treball col·laboratius entre mitjans, entre d’altres.

Enguany l'acte comptarà amb dues ponències internacionals i les exposicions dels guanyadors de cada categoria que explicaran el seu cas d’èxit. A més, estaran presents representants d’associacions de premsa europees i internacionals.

L’AMIC, entitat organitzadora

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, amb més de vint-i-cinc anys d’història, representa a més de sis-centes publicacions en paper, mitjans digitals i audiovisuals amb una presència forta a Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i la Catalunya del Nord. En conjunt, aquests mitjans tenen una tirada en premsa d’1.200.000 exemplars i més de 14.000.000 de navegadors únics mensuals en format digital.