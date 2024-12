L'OMS fa una crida a actuar enfront del canvi climàtic: «La crisi global ja és aquí»

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha urgit a actuar enfront del canvi climàtic perquè, fins a aquest moment, «no s'està fent prou» contra una «crisi» que ja no pertany al futur, sinó que és present, a l’«aquí i ara».

Així ho ha expressat en la seva intervenció davant la Cort Internacional de Justícia (CIP), on aquest divendres han conclòs les audiències sobre les responsabilitats dels països desenvolupats en la crisi climàtica. Adhanom ha destacat que, per a l'OMS, el canvi climàtic és fonamentalment una «crisi sanitària» a causa de l'impacte que té en la salut de les persones, però ha puntualitzat que aquest efecte no és el mateix per a tota la població.

«Els petits Estats insulars en desenvolupament i altres regions costaneres estan especialment en risc. Aquests països representen l'u per cent de la població i l'economia mundial i emeten menys de l'u per cent de les emissions de gasos verds. I, no obstant això, es veuen afectats de manera desproporcionada i greu pel canvi climàtic, l'augment del nivell de la mar i els desastres naturals», ha assenyalat.

Així mateix, ha emfatitzat que els col·lectius que sofriran l'impacte en grau més alt són les dones, els nens, les minories ètniques, les comunitats pobres, els migrants, les persones desplaçades i les persones majors amb problemes de salut subjacents. En aquest punt ha apuntat que, encara que el context actual ja és negatiu, el món encara és a temps d'actuar.

El director general de l'OMS ha enumerat alguns dels aspectes sobre l'impacte del canvi climàtic que ha tret a la llum l'Organització en els 25 anys que ha investigat i treballant en aquest àmbit. Així, ha detallat que les temperatures extremes i la reducció de l'accés a aigua potable poden arribar a incrementar la transmissió de malalties com la malària, el dengue i el còlera.

També ha indicat que les malalties no transmissibles, com el càncer i les malalties cardiovasculars, estan relacionades amb el canvi climàtic i la contaminació. Al fil, ha ressaltat que l'OMS estima que cada any moren set milions de personesper causes relacionades amb la contaminació i que l'increment de fenòmens meteorològics extrems provocarà més morts, malalties i la destrucció d'infraestructures sanitàries.

Així mateix, el responsable de l’OMS ha comentat que la situació climàtica empitjora de manera constant amb rècords de temperatures com el que va tenir lloc el mes de juliol passat. I tots els fenòmens climàtics relacionats, com els mega incendis, els huracans o les inundacions, segons ha explicat, afecten l'agricultura, al rendiment dels camps de cultiu i de la pesca, la qual cosa empeny cada vegada a més persones a la pobresa i incrementa les inequitats en salut.

«No podem esperar per a abordar la crisi climàtica. Això significa que un finançament sòlid i sostingut és essencial, tant en relació amb la limitació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle com amb la preparació dels sistemes de salut i altres mesures d'adaptació (...) Abordar la crisi climàtica implica protegir urgentment les persones, el lloc i el planeta, per a aconseguir un món més saludable ara i per al futur que els deixem als nostres fills», ha reblat Tedros Adhanom.

Per part seva, l'assessor jurídic de l'OMS Derek Walton ha intervingut per a sol·licitar al Tribunal que «la ciència i l'evidència tècnica guiïn la seva deliberació» sobre la responsabilitat dels països en la lluita contra el canvi climàtic i els efectes que estan sofrint sobre aquest tema els països en desenvolupament. «L'OMS sol·licita respectuosament a la Cort que col·loqui la salut en el centre de la seva opinió consultiva», ha afirmat.

Walton ha assenyalat d'aquesta manera que les proves científiques i tècniques han de «situar-se en el centre» de l'examen de les qüestions que té davant si la Cort, de manera que aquestes ajudin a orientar les seves decisions i li aportin informació necessària a mesura que analitza les seves qüestions jurídiques. En aquest punt, ha assegurat que l'OMS és l'organisme que està en posició d'exposar davant el Tribunal aquests aspectes científics i tècnics relacionats amb les dimensions sanitàries de la crisi climàtica.

«En moltes ocasions, el Tribunal ha donat importància a la ciència i a les proves tècniques en les seves sentències, ordres i opinions consultives. En fer-ho, el tribunal s'ha basat sovint en l'evidència tècnica oferta per l'OMS i altres organitzacions internacionals en assumptes que cauen dins de la seva competència, i sostenim que el Tribunal hauria de tornar a fer-lo en aquesta ocasió», ha explicat l'assessor jurídic de l'OMS.