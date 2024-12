[VÍDEO]: «Si no respectes la llengua i la cultura d'aquí, ets un delinqüent», reflexió després de patir una discriminació lingüística

El lingüista valencià Esteve Latorre, conegut per ser el creador de contingut darrere el compte 'El Xitxo del Cabanyal', ha fet públic un vídeo en el qual explica una discriminació lingüística patida al supermercat Charter d'Albalat dels Sorells, a l’Horta Nord del País Valencià.

Latorre era a la caixa amb un company que havia de pagar, la caixera li va demanar la targeta de client del Consum, i ell li va contestar en català «quaranta-quatre». La caixera va dir-li: «Si me lo dicesen valenciano no te entiendo». Latorre explica al vídeo que «com jo vaig veure que era molt valencianòfoba», va repetir-li: «quatre, quatre» a poc a poc i a la vegada que senyava el número amb la mà. «Ho estàs entenent» perquè li feia la senya, però la caixera es negava a cedir: «no, pero que pasa, que estoy como en la escuela?». Com a resposta, Esteve li va dir: «El desconeixement de les lleis no t’eximeix del seu compliment», la caixera no ho va entendre i Latorre li va dir en castellà; a ella li va fer molta ràbia perquè entenia que feia alguna cosa malament; el creador de contingut recalca que tenia una actitud «súper prepotent» i confessa que va dir-li «de tot».

Latorre va continuar dient: «però tu no veus que la Constitució espanyola diu que som ‘d’especial respecte i protecció’?, i si no em protegeixes ets un delinqüent.»

La caixera continuava sense cedir i va cridar a una companya valenciana, i aquesta, en lloc de posar-se a favor de les víctimes de la discriminació lingüística, els va dir: «És que no sou hospitalaris!». Finalment, la companya ha marcat ella els números i els ha dit: «Què? Ja esteu contents?».

Latorre, a més de fer aquest vídeo com a testimoni del que han patit, ha denunciat la discriminació lingüística en l’oficina del consumidor del Xàrter; ha escrit a Google, on l’empresa l’ha contestat educadament en valencià dient: «és cert que no té l’obligació de saber valencià, però sí l’obligació d’entendre’l»; i farà la denúncia a la policia.

'El Xitxo del Cabanyal' acompanya la història d’una extensa reflexió sobre el que ha passat, sobre actituds, culpables i víctimes Al parer de Latorre l’actitud de la caixera és totalment equivocada: «Estàs en casa de persones que tenen llengua pròpia» i «si no em protegeixes especialment, ets un delinqüent». Esteve desenvolupa la seva opinió: «Jo crec que a estes persones hauríem de dir-les delinquents de la cultura de la delinqüència, perquè és el que fan, no em protegeixes especialment i no em respectes en ma casa.» Continua argumentant, dirigint-se a la caixera: «El primer és que si tingueres vergonya, intentaries aprendre la llengua pròpia, i si tingueres un poc de coneixement i no fores una ignorant (que és el problema, que és una ignorant) sabries que parlem ‘castellano perfecto mejor que tus padres’ perquè ens han reputejat», i afegeix, apel·lant a tots els que neguen el més evident: «Que no marejeu, que el valencià és la llengua d’ací i se’ns ha imposat el castellà».

Pel que fa al comentari de la companya de la caixera («És que no sou hospitalaris!»), Latorre argumenta que «no és qüestió d’hospitalitat, jo soc valencià, jo tenc dret de parlar la meva llengua en la meva casa i discriminar-me i ser irrespectuosa..., que t’estic dient ‘quatre’, vull que col·loques els números i n’aprenguis, que és el mínim». Defineix a les caixeres com a «assessina de llengües i la còmplice, la genocida lingüística i la còmplice, la delinquent de la cultura de la delinqüència i la còmplice».

Esteve reflexiona que «tenim un greu problema: els que ‘desprecien’, que venen de fora o són d’aquí, que no s’han integrat, i l’empresa que no exigeix com a mínim entendre’l». Es dirigeix al supermercat Charter, els culpa per no haver «pres mesures» i els exigeix que a partir d’ara demanin que entenguin la llengua pròpia o que com a mínim «li posin ganes a aprendre». Apunta que si quan contractin algú els informàs que «‘com ens denuciïn per valencianòfoba, t’acomiadarem’ així s’haurien acabat les ‘tonteries’».

Acaba el vídeo fent una sentència a l’empresa: «Feu la vostra faena i no vos cauran denúncies, d’acord?, perquè els indígenes, aborígens, autòctons, bones persones, adaptats perfectes a totes les cultures del planeta, estem farts de ser discriminats en la nostra casa».