Més de 15 entitats del País Valencià presenten l’informe de vulneracions lingüístiques 2024 i demanen crear una nova Oficina de Drets Lingüístics

Fundació Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, ACV Tirant lo Blanc, CCOO PV, Intersindical Valenciana, FE CCOO PV, BEA, SEPC, STEPV, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Plataforma pel Dret a Decidir, Societat Coral el Micalet, Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals, ACICOM i Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV) han presentat aquest dimecres l’informe de vulneracions lingüístiques del 2024 en una reunió que han mantengut amb els síndics de PSPV i Compromís a les Corts Valencianes, on també han demanat que es torni a crear una Oficina de Drets Lingüístics, però ara amb capacitat sancionadora.

Així, com cada any, les diverses entitats i sindicats en defensa de la llengua s’han concentrat a València per a commemorar el Dia dels Drets Lingüístics al País Valencià i després s’han reunit amb els síndics de PSPV i Compromís a les Corts Valencianes a fi de desenvolupar els punts més preocupants d’aquest informe. En un primer moment, igualment es va demanar cita al síndic del PP, si bé l’entitat no ha rebut cap resposta.

Concretament, l’informe anual de vulneracions dels drets lingüístics al País Valencià ha augmentat en un 7,3 % aproximadament, la qual cosa implica que es rep una queixa pràcticament dia sí, dia no. «Pensem que aquest augment és degut al fet que la gent està perdent la por de denunciar quan pateix una vulneració lingüística», ha apuntat Alexandra Usó i Carinyena, presidenta d’Escola Valenciana.

Al text, igualment, es destaca que la majoria de les vulneracions les produeixen les administracions públiques. A més, també, s’hi pot observar que les dones reben més vulneracions que els homes i geogràficament es concentren més al sud del País Valencià.

D’altra banda, les entitats també han avisat que la previsió és que a l’informe de vulneracions lingüístiques del pròxim any augmentaran de forma significativa les vulneracions centrades en l’àmbit educatiu per l’aplicació de la nova llei educativa.

Finalment, les entitats i sindicats signants han insistit a demandar a la Generalitat Valenciana que continuï avançant cap a la igualtat lingüística i el treball conjunt amb els governs de Catalunya i les Illes Balears desenvolupant un pla de cooperació efectiva en els àmbits de la llengua i la cultura amb els governs del mateix àmbit lingüístic. A més, demanat que es torni a obrir una Oficina de Drets Lingüístics, però ara amb capacitat sancionadora.