[VÍDEO] L'ANC denuncia a l'ONU els atacs al model educatiu català i la vulneració dels drets lingüístics

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha estat registrada en la 17a sessió del Fòrum de les Nacions Unides sobre Qüestions de les Minories, celebrada els dies 28 i 29 de novembre de 2024 a Ginebra. L’organització ha demanat a les autoritats de l’ONU que vetllin perquè les autoritats espanyoles compleixin els seus estàndards i obligacions internacionals pel que fa a la protecció de les llengües minoritàries en l’educació, i que compleixin amb la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries segons les recomanacions dels experts.

El secretari nacional Josep Punga, en representació de l’Assemblea, ha fet arribar el missatge a través d’una intervenció oral en els debats del Fòrum on posa de manifest els reptes sistemàtics que afronten els catalanoparlants. Ha denunciat la interferència judicial sostinguda i les mesures discriminatòries que amenacen la supervivència de la llengua catalana, especialment en l’àmbit educatiu, on el seu ús entre els joves està disminuint ràpidament.

Punga ha destacat el paper essencial dels drets lingüístics per fomentar la igualtat i la inclusió. Ha fet referència a l’exitós sistema d’immersió lingüística a l’educació de Catalunya, mostrant-lo com un model d’integració i unió per a la societat catalana. De la mateixa manera, ha condemnat els persistents atacs judicials i polítics contra aquest sistema, que posen en risc els drets lingüístics i la supervivència de la llengua catalana en l’educació i la vida pública.

Citant la Carta i les preocupacions recentment expressades per organismes de l’ONU i europeus, Josep Punga ha instat el Govern espanyol a complir amb les seves obligacions internacionals. També ha demanat a les autoritats de l’ONU que actuïn amb decisió per protegir els drets lingüístics dels catalanoparlants i garantir el compliment de les recomanacions dels experts. Ha subratllat la urgent necessitat de defensar els drets lingüístics i ha remarcat el paper fonamental del sistema d’immersió lingüística català per fomentar la cohesió social i el bilingüisme en català i castellà.

L’Assemblea també ha destacat les conclusions d’experts internacionals, entre els quals hi ha l’antic Relator Especial de l’ONU sobre Qüestions de Minories, que ha expressat una profunda preocupació per l’actuació de les autoritats espanyoles. Per això, l’organització ha reclamat a l’ONU mesures contundents per garantir que Espanya compleixi amb les seves obligacions internacionals per protegir els drets de les minories i la diversitat lingüística.

L’Assemblea es manté «ferma en el seu compromís de defensar el dret d’autodeterminació del poble català i la preservació de la seva identitat cultural i lingüística». Per aquest motiu, l’ANC participa regularment en reunions i fòrums internacionals de drets humans com a part de les seves accions d’incidència internacional, i per denunciar les vulneracions de drets per part de les institucions espanyoles contra el poble de Catalunya.