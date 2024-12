Activistes ocupen un Mercadona per a assenyalar els empresaris que varen posar en perill la vida dels treballadors durant la DANA

Un grup d'activistes d'Arran i el SEPC han ocupat aquest dilluns al matí un supermercat Mercadona per a denunciar les empreses que varen posar en perill la vida dels treballadors durant la gota freta i exigir demandes immediates per a les persones i treballadors afectats per la DANA.

Entre les demandes trobam l'expropiació dels béns necessaris per a les zones afectades, dies de lliure disposició il·limitats per als treballadors afectats i indemnització als treballadors que varen haver de treballar el 29 d'octubre.

La protesta s'ha produït al supermercat del carrer Berlín, 48, Barcelona.