[VÍDEO] La mallorquina Maria de Lluc Muñoz diu davant l'ONU: «La discriminació lingüística és una forma de racisme directe i indirecte»

La membre mallorquina de la Plataforma per la Llengua, Maria de Lluc Muñoz, ha intervengut aquest divendres, 29 de novembre, al Fòrum sobre les Qüestions de les Minories de l'ONU, que s'ha celebrat al Palau de les Nacions de Ginebra (Suïssa).

Muñoz ha reclamat a les Nacions Unides que intervengui per aturar els discursos de l’odi contra els catalanoparlants, especialment a les xarxes socials.

A continuació, reproduïm, en text i en vídeo, la intervenció de Muñoz davant l'ONU.

«El mes passat, la futbolista catalana Aitana Bonmatí va guanyar la seva segona Pilota d'Or consecutiva. Va pronunciar la major part del seu discurs en la seva llengua materna, el català. Lamentablement, aquesta expressió autèntica de la seva identitat cultural va provocar una onada de discurs d'odi a les xarxes socials, fet que fa evidents els reptes persistents als quals s'enfronten les llengües minoritàries als espais públics.

Aquest no és, però, un cas aïllat. El discurs nacionalista espanyol inclou sovint discursos d'odi contra els catalanoparlants i la llengua catalana, en lloc de promoure una societat multilingüe i inclusiva. Aquests discursos advoquen per imposar la llengua i la identitat de la majoria a les minories, i els neguen el dret de tenir la seva pròpia identitat diferenciada. Les llengües minoritzades com el català són sovint rebutjades com a insignificants i poc pràctiques, en lloc de ser respectades, protegides i promogudes.

Veim que hi ha una necessitat urgent de mecanismes efectius per detectar, abordar i prevenir el discurs d'odi contra la diversitat lingüística, especialment a les xarxes socials. Tal com diuen les recomanacions de l'ECRI del Consell d'Europa, la discriminació lingüística constitueix una forma de racisme directe i indirecte. Fomentar continguts multilingües i crear espais segurs per a les cultures minoritàries ha de garantir que es puguin sentir i respectar veus diverses.

Instem el Fòrum a demanar als governs i a les plataformes tecnològiques que adoptin polítiques que protegeixin la diversitat lingüística. Això inclou donar suport a les investigacions, les persecucions i les sancions contra el discurs d'odi difós en línia i en altres mitjans de comunicació, per garantir que les llengües i cultures regionals i minoritàries rebin el reconeixement i el respecte que es mereixen. Gràcies.»