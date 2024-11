Reclamem a l’ONU que aturi el discurs de l’odi contra els catalanoparlants a les xarxes socials

Plataforma per la Llengua ha intervengut aquest divendres, 29 de novembre, al Fòrum sobre les Qüestions de les Minories de l'ONU, que s'ha celebrat al Palau de les Nacions de Ginebra (Suïssa), per reclamar a Nacions Unides que intervengui per aturar els discursos de l’odi contra els catalanoparlants, especialment a les xarxes socials.

L’entitat ha denunciat l’onada d’odi a Internet que va patir la futbolista Aitana Bonmatí per intervenir en català en l’acte de lliurament de la Pilota d’Or, i ha recordat que aquest no és un cas aïllat. L'organització ha instat el Fòrum a demanar als governs i a les plataformes tecnològiques que protegeixin la diversitat lingüística i sancionin els discursos de l’odi.

En una intervenció de la mallorquina Maria de Lluc Muñoz, responsable tècnica d’Internacional, Plataforma per la Llengua ha demanat al relator de l’ONU per a les minories, Nicolas Levrat, que garanteixi que les llengües i cultures minoritzades rebin el reconeixement i el respecte que mereixen. Per fer-ho, l'entitat defensa que «calen mecanismes eficaços per detectar, abordar i prevenir el discurs de l’odi contra la diversitat lingüística, especialment a les xarxes socials», i reclama que es fomenti el contingut multilingüe i que es creïn espais segurs per a les cultures minoritzades. La plataforma aposta perquè tant els governs com les plataformes donin suport a les investigacions, els processos i les sancions que es facin contra els discursos d’odi en línia i en altres mitjans.

Com a representant de l’entitat, Muñoz ha recordat que el discurs nacionalista de l’Estat espanyol inclou sovint discursos d’odi contra els catalanoparlants i la llengua catalana, i que aquests discursos advoquen per imposar la llengua i la identitat de la majoria a les minories, i els neguen el dret a una identitat pròpia diferent. En aquest sentit, les llengües minoritzades com el català sovint són rebutjades per «insignificants» i «poc pràctiques» en lloc de ser respectades, protegides i promogudes. La discriminació lingüística, tal com afirma la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) del Consell d’Europa, constitueix una forma de racisme tant directe com indirecte.

17a edició del Fòrum sobre les Qüestions de les Minories

El Fòrum sobre les Qüestions de les Minories s'organitza anualment i té la voluntat de promoure el diàleg i la cooperació sobre qüestions relatives a les minories nacionals, ètniques, religioses o lingüístiques, així com de recollir propostes per a millorar la protecció internacional d'aquestes comunitats. L'edició d'enguany ha servit per aprofundir en les representacions de les minories nacionals, ètniques, religioses i lingüístiques en l’àmbit públic, l’educació, els mitjans de comunicació i la cultura, i en la participació d’aquestes minories en l’elaboració d’aquests discursos. A més de Plataforma per la Llengua, hi ha intervingut Omar Zniber, president del Consell de Drets Humans de l'ONU; Volker Türk, Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans, i Nicolas Levrat, relator de l’ONU per a les minories. A partir de les aportacions fetes per totes les organitzacions, Levrat farà un resum amb un conjunt de reclamacions i recomanacions que presentarà al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides.