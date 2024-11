La Xarxa Vives d’Universitats celebra el 30è aniversari reafirmant el compromís amb l’educació superior, la llengua i la cultura

La Xarxa Vives d’Universitats celebra el 30è aniversari i consolida així tres dècades de treball dedicades a la cooperació universitària, la promoció de la cultura i la recerca i transferència de coneixement, entre les 22 universitats membres distribuïdes al llarg del domini lingüístic. Constituïda el 28 d’octubre de 1994 al municipi de Morella (els Ports), la Xarxa Vives és avui dia un referent en l’àmbit universitari, que destaca per la capacitat d’incidència en l’entorn social i acadèmic i per l’expertesa en establir aliances estratègiques amb institucions públiques i privades.

La Xarxa Vives va nàixer amb l’objectiu d’enfortir la col·laboració entre les universitats de parla catalana, reunint institucions d’Andorra, Catalunya, Illes Balears, del País Valencià, Catalunya Nord i Sardenya. Des d’aleshores, la institució s’ha centrat a crear una comunitat universitària dinàmica, compromesa amb els reptes culturals i socials actuals, que aposta per l’excel·lència acadèmica i científica. Actualment, la Xarxa Vives representa 22 universitats i un col·lectiu superior al mig milió de persones: 530.000 estudiants, 40.000 personal docent i investigador (PDI) i 20.000 membres del personal tècnic d’administració i serveis (PTGAS).

Amb l’horitzó 2030, la Xarxa Vives es proposa continuar avançant en el seu compromís amb l’educació superior, la cultura i la llengua. Impulsa el lideratge en l’espai europeu d’educació superior (EEES) i potencia la projecció i la col·laboració acadèmica de les seues universitats membres. A més, cerca incidir en l’agenda social i política de les diferents realitats administratives de què formen part. D’aquesta manera, la Xarxa aspira a enfortir el paper de les universitats com a motor de canvi, impulsant projectes d’impacte social que afavorisquen un desenvolupament inclusiu i sostenible.

Un altre pilar fonamental és contribuir a la qualitat en els processos d’ensenyament i aprenentatge, per tal de garantir una formació que responga als reptes de la societat actual i que fomente una educació transformadora i orientada a les persones. El compromís de la Xarxa Vives també passa per una política lingüística i cultural integrada i cohesionada que enfortisca la llengua pròpia tant en l’ús institucional com en la gestió, la docència, la recerca, la publicació i la comunicació de les universitats.

Finalment, la Xarxa Vives té com a objectiu ampliar i consolidar les seues aliances estratègiques amb administracions públiques, institucions acadèmiques, organitzacions i entitats. Aquestes col·laboracions es consideren essencials per expandir l’impacte dels projectes de la Xarxa i per garantir l’accés a recursos i oportunitats que reforcen la tasca educativa, científica i cultural de les universitats.

Per a celebrar gràficament la fita, l’il·lustrador valencià Cesc Roca ha creat un cartell commemoratiu que representa les 22 universitats connectades en un paisatge on l’educació, la llengua i la cultura són el camí compartit.