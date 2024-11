Un metge discrimina un pacient catalanoparlant dient-li que "hace ideologia" i que és un maleducat

El barceloní Oriol Ampuero ha patit una discriminació lingüística aquest dijous, 7 de novembre, a Sant Andreu Palomar, al CAP (Centre d’Atenció Primària) Casernes. Ampuero ha relatat els fets a través d’un fil d’X que ha aconseguit un gran ressò.

La víctima ha explicat durant uns minuts les preocupacions que tenia al metge, que «anava escrivint l’informe de la visita a l’ordinador segons el meu relat, sense cap dificultat aparent de comprensió», i del no res li ha etzibat: «No te entiendo. Háblame en castellano». Ampuero ha continuat expressant-se en català i el metge l’ha tallat: «Si es así, ya hemos acabado».

El pacient ha recalcat al sanitari que «no pretenia que em parés en català, sinó únicament que algú m’entengués», i amb la llengua ben esmolada ha replicat: «es una cuestión de educación y respesto» i «estás haciendo ideologia».

Quan Ampuero, indignat per la situació, ha volgut denunciar els fets als responsables del CAP, aquests han decidit posar-se de banda del metge, «insinuant que la visita, segons el metge, ja havia arribat al final: que en el fons sa m’havia atès. Gran justificació», apunta la víctima, declarant que «tenia altres preguntes i neguits que volia aclarir, una derivació en marxa, i tot s’ha quedat al tinter. I n’he sortit pitjor del que he entrat perquè ningú de l’Administració li ha explicat al metge què implica atendre pacients a Catalunya». Ampuero ha formalitzat una queixa de la qual «no pretenc exposar el metge en particular, sinó un problema que no resoldrem si no el fem aflorar».

Després de la gran rebuda que ha tengut el seu fil a X, aquest divendres ha fet una darrera piulada sobre l’assumpte: «Us agraeixo la resposta. I mireu: SÍ que escau. És sabut que tenim un problema estructural en aquest àmbit. Que es manifesti és bo per poder-ho abordar entre tots i amb el grau de responsabilitat que pertoqui. Gràcies.»