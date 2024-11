[VÍDEO] Alerta antifeixista: els neonazis de Desokupa aprofiten la catàstrofe valenciana per a «caçar» persones racialitzades

Una vegada més, l’extrema dreta ha aprofitat una situació tan catastròfica com la viscuda al País Valencià amb la DANA, per a escampar el seu missatge d’odi i fer una crida a realitzar accions violentes contra gent racialitzada i col·lectius migrants.

Aquest és el cas del líder de l'organització neonazi Desokupa, Dani Esteve, qui ha aprofitat la situació per a fer propaganda xenòfoba, escampar informació falsa i amenaçar alguns veïnats. Amb la frase de «neteja d’anxoves», Esteve anima els «espanyols de bé» a sortir els vespres a fer les típiques batudes per a cercar persones que no encaixen en la seva descripció de «persona» i tractar-los com a «anxoves». Al seu darrere, una dotzena d'homes li riuen les gràcies i li donen suport.

L’influencer ultra no deixa de fer vídeos i penjar-los a la xarxa, proferint amenaces a minories (que també han patit la DANA) i insultant pràcticament tota la plana política progressista, evitant fer cap referència al Govern valencià del PP o a la monarquia espanyola.

Alhora, i no menys greu, informa sobre xifres especulades per ell mateix i insulta els organismes oficials encarregats de realitzar el recompte de víctimes. Això sí, dona per bones les informacions i convocatòries de grups organitzats d’extrema dreta i dels seus coneguts representants.