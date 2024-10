Llorenç Galmés defensa la celebració d'un referèndum d'autodeterminació per al Sàhara

L'ambaixador representant permanent de l'Estat espanyol a les Nacions Unides, Héctor Gómez, ha rebut aquest dissabte el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que s'ha traslladat a Nova York per tractar el conflicte del Sàhara Occidental en la Comissió Política Especial i de Descolonització de l'Assemblea General de les Nacions Unides.



A l'audiència també hi han assistit el conseller de Presidència, Antoni Fuster, i la directora insular de Coordinació, Sandra Morell, acompanyats de la resta de la delegació coordinada per l'Associació Internacional de Juristes del Sàhara Occidental, i entre la qual també hi ha els quatre diputats del Parlament de les Illes Balears.



A la trobada, Llorenç Galmés ha defensat que la millor solució per resoldre el conflicte del Sàhara Occidental és que el poble sahrauí pugui decidir el seu futur lliurement mitjançant la celebració d'un referèndum d'autodeterminació. També ha traslladat a l'ambaixador la seva preocupació per «les pèssimes condicions a les quals s'enfronta el poble sahrauí als camps de refugiats i als territoris ocupats» i ha destacat la necessitat d'una major implicació de l'ONU en el conflicte del Sàhara Occidental.



Així mateix, el president del Consell ha compartit amb Gómez el compromís de la institució insular amb la causa sahrauí, ja que recentment Galmés va anunciar l'augment d'ajudes extraordinàries a l'associació Amics del Poble Sahrauí. A més, el president Llorenç Galmés ha assenyalat que «és la primera vegada en la història que el Consell de Mallorca expressa el seu suport a la causa del poble sahrauí davant la comunitat internacional».



Per part seva, el conseller de Presidència, Antoni Fuster, ha expressat «la sorpresa del poble de Mallorca pel gir unilateral de la política internacional en relació amb el conflicte del Sàhara Occidental». En aquest sentit, Fuster ha afirmat que «Espanya va ser part del problema i ara ha de ser part de la solució».



El Consell de Mallorca forma part de la delegació coordinada per l'Associació Internacional de Juristes del Sàhara Occidental, juntament amb representants del Consell de Gran Canària, els observatoris d'Astúries i Castella-la Manxa de drets humans per al Sàhara Occidental, quatre diputats del Parlament de les Illes Balears: Marga Durán del PP, Omar Lamin del PSOE, Marta Carrió de MÉS per Mallorca i Joana Gomila de Més per Menorca, entre altres.



Els representants de la institució insular han intervingut a petició de l'associació Amics del Poble Sahrauí i el Front Polisario, en la Quarta Comissió per defensar la causa sahrauí.