Oberta la convocatòria de la 10a edició del Premi Ramon Barnils de periodisme d’investigació

El Grup de Periodistes Ramon Barnils convoca, per novè any consecutiu, el Premi Barnils de periodisme d’investigació, un guardó que reconeix i estimula la pràctica del periodisme d’investigació a partir d'informació documentada i contrastada per provocar la reflexió i l’anàlisi, principis inspiradors de l’entitat. El Premi reconeixerà els millors reportatges d’investigació en dues categories: obra publicada en mitjans d’abast nacional i obres publicades en mitjans locals i comarcals, que tractin qüestions i problemàtiques que succeeixen o tenen un impacte clar als Països Catalans.



Aquest any el premi s'avança i obre edició unes setmanes abans amb un termini més curt: el període per enviar originals s’ha obert aquest 30 de setembre, i s’allargarà fins el 27 d'octubre d’aquest any a les 23.59 h a través de la pàgina web del Premi.

Les obres poden ser en qualsevol format: paper, digital, radiofònic, audiovisual o multimèdia i s’han de presentar telemàticament. Es valorarà especialment la varietat i la riquesa de tècniques d’investigació periodística emprades. El premi és obert tant a periodistes com a estudiants de periodisme i totes dues categories estan guardonades amb 1.500 euros cadascuna. Les bases del premi es poden consultar al web www.grupbarnils.cat/ premibarnils, on també es pot trobar el formulari d’inscripció.



El 27 de novembre es faran públics els guanyadors amb la tradicional festa d’entrega dels guardons al Born CCM de Barcelona. A l'acte es coneixeran també els noms dels membres del Jurat.



La primera edició del guardó va representar la recuperació i l’actualització del Premi Barnils que, amb el mateix nom, va donar el setmanari El Temps entre el 2001 i el 2008 als Premis Octubre de la ciutat de València.