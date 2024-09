Un missatge ben clar durant el sopar de l'ASM: «L'única solució és partir i com més aviat millor»

El restaurant Sa Creu ha quedat ben ple aquest divendres vespre de militats i socis de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) que han assistit al sopar col·loqui de reconeixement a tres presidents dels Països Catalans.



Així, a l'acte hi han participat Josep Lluís Albinyana, qui fou president del Consell del País Valencià; Cristòfol Soler, qui fou president del Govern de les Illes Balears; i Quim Torra, 131 president de la Generalitat de Catalunya.



En aquest sentit, durant la seva intervenció, Soler ha assegurat que «l'única solució és partir, partir, partir. I com més aviat millor». Per part seva, Quim Torra ha afirmat que «l'espoli fiscal du al col·lapse els serveis públics. Els nostres països no són viables si no som independents». Així, finalment, Albinyana ha defensat que «Espanya és un projecte social exclusiu i excloent. No és més que un centralisme ranci i caspós».



Els assistents han pogut sopar i gaudir del col·loqui que ha servit per a reconèixer la tasca dels presidents en defensa de la realitat nacional dels Països Catalans.