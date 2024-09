[VÍDEO] Clam per a tornar als carrers en la Diada de Catalunya 2024

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l’AMI, el Consell de la República, la Intersindical, el CIEMEN i els CDR han fet públic aquest dijous l’espot de la manifestació de l’11-S. Al vídeo, la veu dels carrers convoca tot l’independentisme a mobilitzar-se per un país digne i contra els greuges de continuar formant part d’un Estat espanyol «gens democràtic» que espolia els catalans: «Pel país, pel futur, per la independència».

Sota el lema 'Tornem als carrers: independència', la manifestació de la Diada, que es fa simultàniament en cinc ciutats (Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa), demana tornar a la mobilització massiva contra l’Estat espanyol amb determinació i unitat per deixar clar que el compromís de la societat civil amb la llibertat de Catalunya continua intacte.

L’espot d’aquest any el protagonitza la veu dels carrers, que fa una crida als catalans perquè no defalleixin i tornin a mobilitzar-se per la independència, l’únic projecte de futur per a un país més just políticament i socialment. Al vídeo s’hi veuen imatges de carrers buits, una urna del referèndum del Primer d’Octubre en una escola, una pila de pneumàtics en una carretera o manifestacions d’altres anys. També s’hi pot veure l’entrada d’un hospital, una via de tren o un tractor per a denunciar els problemes a la sanitat, a Rodalies o a la pagesia.

Aquesta és la transcripció de la veu en off de l’espot:

«M’heu trepitjat incomptables vegades. He fet d’altaveu dels vostres clams. Us he vist avançar units sense fer ni un pas enrere. Per un país digne, contra un estat gens democràtic: heu de tornar-hi! Trepitgeu-me de nou, amb força. Pel país, pel futur, per la independència: tornem als carrers!».