Com creus que afectarà l'independentisme la investidura d'Illa i la possible detenció de Puigdemont?

Una de les notícies més destacades d'aquesta setmana és, sens dubte, l'acord entre ERC i el PSC per a investir Salvador Illa com a nou president de la Generalitat de Catalunya. Un acord, basat principalment en el finançament, que trenca el consens independentista i que farà possible que un unionista sigui el nou president català.

Les bases d'ERC varen votar divendres aquest acord. El resultat va ser molt ajustat, mostrat la divisió interna dels republicans. La direcció del partit considera que és un bon acord perquè es compromet a un finançament singular per a Catalunya, així com a la defensa de la llengua catalana.

Això no obstant, l'ANC i els CDR ja han mostrat el seu rebuig frontal a l'acord i han convocat una protesta a l'estació de França aquest pròxim dilluns. Les entitats independentistes consideren que és un error investir un president que defensà el 155 i insten ERC a recapacitar i unir forces amb l'independentisme de base.

Per part seva, Carles Puigdemont, president català a l'exili, ha anunciat que fa comptes retornar per a participar en el ple d'investidura. El líder de Junts ha advertit que pot ser detingut i empresonat i ha criticat la Justícia espanyola per no aplicar la llei d'amnistia. Així, ha considerat que «així com anar a l'exili va ser una decisió política, tornar de l'exili també ho és».

Sigui com vulgui, dBalears demana als seus lectors com pensen que afectarà l'independentisme la investidura d'Illa i la possible detenció de Puigdemont. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Negativament, ja que dividirà i desanimarà els independentistes.

-Positivament, ja que serà un revulsiu i demostrarà que la independència és la millor opció.