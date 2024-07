L'Enxaneta, el primer nanosatèl·lit català, completa la missió

Poc més de tres anys després de la seva posada en òrbita, l’Enxaneta, el nanosatèl·lit que ha proveït la primera missió satel·litària impulsada pel Govern de la Generalitat en el marc de l’Estratègia NewSpace de Catalunya, ha completat la fase de reentrada (de-orbit, en anglès) i s’ha desintegrat en contactar amb les capes altes de l’atmosfera terrestre. La missió, contractada i supervisada per l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i adjudicada a l’empresa Sateliot, s’ha completat així amb èxit i de manera sostenible.

«L’Enxaneta ha obert un univers d’oportunitats per a l’ecosistema tecnològic català, donant sentit a l’aposta del Govern per l’impuls d’aquest nou àmbit emergent que és el NewSpace, on conflueixen les tecnologies espacials i les digitals», assegura el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió. «Ha permès validar la viabilitat de la connectivitat satel·litària, dinamitzar l’ecosistema de recerca i innovació, i desenvolupar casos d’ús que donen resposta a reptes actuals i impacten en sectors clau, i per tant, en la vida de les persones i en la generació d’ocupació i talent», afegeix el conseller, que destaca que «a més, ha completat la seva missió de manera sostenible, totalment alineada amb les recomanacions europees de mitigació de brossa espacial».

Objectiu complert des de l’espai

Enxaneta és el nom amb què els infants del Club Super3 varen batejar el nanosatèl·lit desenvolupat per l’empresa catalana Sateliot per a proveir els serveis de la primera missió de l’Estratègia NewSpace, un nom que ràpidament es va popularitzar, fins i tot entre els equips tècnics, per a designar-lo. Es tracta d’un CubeSat de tres unitats i de poc més de 4kg de pes que es va enlairar a bord d’un coet llançador Soiuz des de l’estació espacial de Baikonur (Kazakhstan) el 22 de març de 2021.

Durant la seva vida a l’espai, l’Enxaneta ha assolit amb èxit l’objectiu principal de la missió: desplegar serveis de connectivitat global d’Internet de les Coses (IoT) per a permetre la comunicació i l’obtenció de dades de sensors ubicats arreu del territori català, especialment en zones que no tenen cobertura de les xarxes de telecomunicacions terrestres convencionals.

Segons el director de l'Àrea de Promoció del Sector Espacial de Catalunya (APEC) de l’IEEC, Josep Colomé Ferrer, «com a institució implicada en el desenvolupament d'infraestructures satèl·lit, la gestió de la missió Enxaneta per part de l'IEEC ha suposat un primer pas per a la dinamització d'un sector estratègic, a través de la col·laboració publicoprivada entre l’ecosistema de recerca i innovació i la indústria».

Així, mitjançant diferents casos d’ús coordinats i desenvolupats en col·laboració amb la Fundació i2CAT en àmbits com el climàtic, el ramader o l’agrícola, l’Enxaneta ha permès demostrar la viabilitat de donar serveis de connectivitat satel·litària per cobrir necessitats de l’administració pública i sectors industrials privats.

En aquest sentit, el director d’i2CAT, Sergi Figuerola Fernàndez, destaca que «l’Enxaneta ha assolit els seus objectius i això és una gran notícia. Com a centre de recerca català, ens enorgulleix haver format part d'aquesta primera missió i ser part activa d’aquesta nova economia de l’espai que no només dona empenta a la sobirania tecnològica del país, sinó que ajuda a reduir la bretxa digital al territori".

Alhora, l'empresa Sateliot, operadora del nanosatèl·lit, ha pogut donar aquest servei a altres territoris d'arreu del món atès l'abast global de les infraestructures orbitals mitjançant satèl·lits.

A més, l’Enxaneta també ha permès a l’ecosistema català d’innovació tecnològica comprendre les condicions per desplegar i operar una constel·lació en òrbita baixa (LEO) i contribuir en el nou protocol 3GPP (5G IoT) per a comunicacions amb xarxes no terrestres (NTN, per les seves sigles en anglès).

S’ha demostrat així la maduresa d'una tecnologia de comunicacions dissenyada i desenvolupada per Sateliot en un conjunt de protocols que compleixen amb l’estàndard 3GPP Release 17 NTN-IoT, i que també ha estat avalada i certificada per l’Agència Espacial Europea (ESA). Aquesta tecnologia suposa una revolució per a la indústria de l’IoT, ja que permet als operadors connectar-se amb la xarxa de satèl·lits mitjançant un servei d’itinerància quan necessiten cobertura 5G per oferir connectivitat.

Aquesta tecnologia, que s’ha desenvolupat a Catalunya gràcies a la forta innovació existent en aquest sector i a la col·laboració entre la indústria i els centres de recerca i tecnològics, ha irromput amb força en la indústria de les telecomunicacions i està generant un nou mercat amb un creixement exponencial.

Per al cofundador i conseller delegat de Sateliot, Jaume Sanpera Izoard, «l’Enxaneta ha demostrat durant tota la seva vida útil que la nostra tecnologia sota l’estàndard5G funciona correctament, permetent d’una banda l’èxit dels diferents casos d’ús que es plantejaven en aquesta missió i, d’altra, establint el lideratge tecnològic en la connectivitat IoT satel·litària que estem desplegant actualment a la nostra constel·lació de satèl·lits».