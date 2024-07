Amnistia Internacional reclama retirar l'amnistia als policies espanyols de l'1-O

Amnistia Internacional se suma a les peticions per a retirar l'amnistia als 46 policies espanyols processats per agredir ciutadans l'1-O, que aquest dimarts han estat amnistiats: «Aquesta decisió confirma preocupacions que ja vam expressar durant la tramitació de la llei».

Per això, l'entitat ha instat l'Audiència Provincial de Barcelona a corregir la decisió ja que la Llei d'Amnistia exclou els delictes de tortures o tractes inhumans sempre que aquests superin un llindar mínim de gravetat: «El jutge afirma que les actuacions policials no superen aquest llindar per la seva escassa durada, limitada a entrada i sortida dels centres de votació».

No obstant això, el Tribunal Europeu de Drets Humans afirma que tot ús innecessari de la força per part de la policia és una violació de drets humans (art. 3 Conveni Europeu), sense aplicació de cap llindar, i que en aquests casos no són acceptables les amnisties, assenyalen.

Amnistia també ha remarcat que el Comitè contra la Tortura va expressar l'agost de 2023 la seva preocupació per la lentitud en les investigacions per les càrregues policials de l'1-O, i va instar que tota denúncia d'ús excessiu de la força fos investigada i també a proporcionar reparació a les víctimes.

Amnistia Internacional va documentar casos d'ús excessiu de la força durant la jornada del referèndum de l'1-O a Catalunya; «casos que haurien de ser investigats i jutjats», i espera ara que l'Audiència Provincial de Barcelona «corregeixi aquesta decisió».