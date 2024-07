L'escriptor Josep Vallverdú, la lingüista Gemma Rigau i el sociòleg Rafael Castelló rebran la Medalla d'Honor 2024 de la Xarxa Vives d'Universitats

El Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats, format pels 22 rectors i rectores de les universitats membres, distingirà amb la Medalla d’Honor 2024 de la institució a l'escriptor Josep Vallverdú, la lingüista Gemma Rigau i el sociòleg Rafael Castelló. Tots tres seran reconeguts públicament per les universitats per la seva contribució a la cultura, la societat, el pensament i el coneixement científic. L’acte públic de lliurament tindrà lloc el pròxim 10 de juliol a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-Barcelona Tech) Campus Nord, i estarà presidit pel president de la Xarxa Vives i rector de la UPC, Daniel Crespo Artiaga.

Josep Vallverdú i Aixalà (Lleida, 1923) és un escriptor català, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista de reconeguda trajectòria en la literatura infantil i juvenil, autor de més de dues-centes obres. El 1945 es llicencià en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona i durant molts anys exercí de catedràtic d'institut. Durant aquella etapa, i des de 1960, en què va publicar la seva primera novel·la El venedor de peixos, es va dedicar principalment a la narrativa per a infants. Després de la seva jubilació, l'any 1988, s'ha dedicat més a l’escriptura, especialment de dietaris, articles de premsa, relats de viatges i assajos sobre la seva pròpia obra. Ha traduït al català obres de grans autors com Jack London, Jean Piaget, Edgar Allan Poe, Gianni Rodari i Oscar Wilde. A més, ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi (1988), el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (2000) i el Premi Trajectòria (2002). També fou investit doctor Honoris Causa per la Universitat de Lleida (2004). La Generalitat de Catalunya va declarar el 2023 Any Josep Vallverdú per commemorar el centenari del seu naixement.

Gemma Rigau i Oliver (Banyoles, 1948) és una filòloga i lingüista catalana, membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des de l'any 2002. Doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, esdevingué catedràtica de Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona, on ha estat vicedirectora i directora del Departament de Filologia Catalana. Durant la seva llarga trajectòria acadèmica, ha fet importants aportacions a la lingüística teòrica, que van des de la lingüística del discurs fins a la sintaxi oracional i l'estructura lèxica del català i les llengües romàniques. Va rebre el premi Pompeu Fabra de l'Institut d'Estudis Catalans (1982) i el premi Manuel Sanchis Guarner a la Unitat de la llengua de la Fundació Jaume I. També ha estat distingida amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic (2006) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2019) per una vida dedicada a l’estudi de la llengua catalana.

Rafael Castelló Cogollos (Carcaixent, 1964) és un sociòleg valencià, professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València des de 1989. Es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials i va obtenir el grau de Doctor en Sociologia en 1999. Com a investigador, ha treballat específicament qüestions relacionades amb la demografia i la sociologia política aplicades al País Valencià. Ha col·laborat en investigacions sobre la sostenibilitat i el desenvolupament humà, el voluntariat i el consum cultural a Espanya i les immigracions estrangeres al territori valencià. Va ser vicedegà d'Estudis entre 2007 i 2012 i president de la Comissió de Qualitat de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València. Així mateix, entre 2012 i 2022 ha estat director del Servei de Política Lingüística de la mateixa universitat. Actualment, codirigeix la Càtedra de Drets Lingüístics per a l’anàlisi, la recerca i la difusió dels aspectes i matèries relacionades amb els drets lingüístics i el multilingüisme.

La Medalla d’Honor de la Xarxa Vives d’Universitats és la màxima distinció que atorguen conjuntament les 22 universitats de la Xarxa Vives, en reconeixement de la trajectòria professional, el compromís amb la ciència, la cultura i la societat que, des de diferents àmbits i disciplines, han desenvolupat les persones homenatjades. Des de 1995, any en què es van lliurar les primeres medalles, han rebut aquesta distinció 33 persones dels més diversos àmbits de coneixement.

L’acte de lliurament de la Medalla d’Honor 2024 tendrà lloc el dimecres 10 de juliol, a les 12 hores, a la sala d'actes de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) de la UPC.