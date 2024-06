La Plataforma per la Llengua aconsegueix l'estatus d'entitat consultiva de l'Organització de les Nacions Unides

La Plataforma per la Llengua ja és, des d'aquest 5 de juny, una entitat consultiva del Consell Econòmic i Social de l'Organització de les Nacions Unides (ECOSOC), un dels sis òrgans principals de l'ONU. Aquest estatus li permetrà assessorar l'organisme, participar en els esdeveniments que organitzi i accedir a les instal·lacions de les Nacions Unides.

L'ECOSOC és l'encarregat de coordinar els àmbits econòmic i social de l'ONU, a través de cinc comissions regionals, vuit comissions funcionals i quinze agències especialitzades. Entre aquestes agències, s'hi inclouen el Fons Monetari Internacional (FMI), l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'Organització Internacional del Treball (OIT) o l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).

Amb aquest reconeixement, el Consell Econòmic i Social de l'ONU podrà sol·licitar consells, informació especialitzada i estudis a Plataforma per la Llengua, i li permetrà participar en conferències i esdeveniments de l'ONU, fer-hi declaracions escrites i orals, i organitzar actes paral·lels.

Tot i que les recomanacions de l'ECOSOC no són de compliment obligatori, el fet que l'entitat pugui expressar en aquest organisme els seus punts de vista ha de facilitar que la defensa de la llengua guanyi pes en l'agenda política i que l'entitat creixi en influència. Cal tenir present que amb aquest reconeixement, les ONG poden ser escoltades arreu del món, contribuir a generar més consciència pública sobre els seus àmbits d'acció i establir relacions i construir xarxes amb molts actors polítics importants.

Un precedent que l'entitat vol que es repeteixi: l'ONU expressa preocupació per les sentències del TSJC contràries a la immersió

La Plataforma per la Llengua fa anys que treballa amb les Nacions Unides per denunciar la vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants. Fins ara, la relació ha estat sobretot amb el relator especial de l'ONU per a les minories, que ha acabat mostrant preocupació per la situació del català a l'escola, ha demanat que es revisin les sentències del TSJC en contra de la immersió i ha reclamat a l'Estat espanyol que respecti els drets dels catalanoparlants.

Ara, però, l'entitat volia fer un pas més per guanyar influència a les Nacions Unides i, per això, va demanar l'estatus consultiu de l'ECOSOC. El veredicte ha arribat aquest 5 de juny, quan el Management Segment del Consell Econòmic i Social de l'ONU ha atorgat aquest reconeixement, després que, al gener, el Comitè d'Organitzacions No Governamentals de l'ONU en fes una recomanació positiva sense cap objecció ni pregunta.

En concret, l'estatus d'entitat consultiva atorgat és el d'entitat consultiva especial, el més habitual, que correspon a les organitzacions que tenen un àmbit d'acció més restringit i s'enfoquen específicament a alguna de les missions de l'ECOSOC. A més de l'especial, també existeix l'estatus d'entitat consultiva general, reservat per a ONG d'àmbit mundial que cobreixen la majoria de temes de l'agenda del Consell Econòmic i Social de l'ONU, o un tercer estatus per a entitats que no acaben d'encaixar en cap de les dues altres categories.

Amb aquest reconeixement, la Plataforma per la Llengua espera que posicionaments com el del relator per a les minories de l'ONU sobre les sentències del TSJC contràries a la immersió es puguin repetir i puguin tenir afectacions en tots els àmbits d'acció de l'ECOSOC. Per a l'entitat, es tracta d'un gran pas endavant que contribueix a legitimar arreu del món la tasca de l'entitat i que ha de permetre moltes més sinergies internacionals.