Ona Mediterrània i dBalears llancen una campanya de micromecenatge per posar en marxa la nova plataforma de televisió en català VIDA

L'Associació Ona Mediterrània va fer una crida perquè més gent se sumi al projecte comunicatiu que des de fa deu anys impulsa i que, actualment manté Ona Mediterrània, dBalears, L'ESTEL i Ploma.cat. La resposta va ser positiva i una trentena de persones s'ha associat a l'entitat durant el passat cap de setmana.

Vos podeu associar per només 50 euros l'any en aquest enllaç.

L'Associació Ona Mediterrània ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per fer possible la posada en marxa el nou projecte audiovisual anomenat VIDA.

VIDA serà una plataforma de televisió capaç de crear una oferta informativa i cultural que estigui a l'abast de tothom: dels catalanoparlants, que volen disposar de més oferta en la nostra llengua i, també, dels qui encara no saben prou bé la nostra llengua, com una eina més per aprofundir en el seu coneixement.

Una plataforma que pugui oferir informació, anàlisi i opinió de Mallorca i les Illes Balears però també de tots el Països Catalans.

Una plataforma on els creadors de cultura, les entitats de la societat civil i tots els que defensen els interessos col·lectius de la ciutadania de Mallorca, dels Països Catalans i de la llengua catalana, hi puguin tenir el seu canal.

Des d'aquí podeu participar a la campanya 'Creem la plataforma de televisió en català VIDA' des de només 10 euros.