Arriba la 'Trobada nacionalista dels Països Catalans' per retornar la iniciativa als que lluiten per la llibertat

Els dies 25 i 26 de maig de 2024, al Seminari de Vic (Ronda Francesc Camprodon, 2, Vic) es farà la 'Trobada nacionalista dels Països Catalans', amb l'objectiu de fomentar la retrobada, el debat, la reflexió i la recuperació de la iniciativa als nacionalistes que lluiten per la llibertat.

«El procés de globalització, les noves tecnologies, la demografia, l’evolució d’Europa, així com altres factors, dibuixen un nou escenari per a les futures generacions que lideraran el catalanisme. Per aquest motiu, cal avaluar la validesa del nostre pensament i actualitzar-lo. Estem en una nova etapa on ens cal recuperar la iniciativa i, per a fer-ho, el primer pas és reforçar el coneixement i la il·lusió per a treballar en un projecte compartit», expliquen els organitzadors.

Aquesta trobada, convocada pel Grup Blanquerna, pretén «ser un espai per a acostar la gent més activa dels diferents territoris nacionals. Un punt de trobada des d’on impulsar nous lideratges, visions més actuals i compartir accions. I mentre ho fem, ens coneixem i creixem plegats».

El programa

Dissabte 25 de maig

10 - 11 hores. Arribada i allotjament.

11-11.30 h. Presentació de la trobada.

Lectura del manifest.

Benvinguda del batle de Vic.

11.30 - 13.30 h. Taula 1: Lluites compartides des del catalanisme.

13.30 - 16.00 h. Dinar.

16 - 18.30 h. Taula 2: Capitalitat, nació, globalització. Sobirania.

19 - 20.30 h. Visita guiada per la ciutat de Vic.

21 - 23.30 h. Sopar i concert.

Diumenge 26 de maig

8.30 - 9.30 h. Esmorzar.

9.30 - 11.30 h Taula 3: Més enllà de les Institucions.

11.30 - 12 h Descans.

12 - 14 h Taula 4: La llengua en joc.

a partir de les 14 h. Comiat.

Participants a les taules rodones

Taula Rodona 1: Lluites compartides des del Catalanisme.

Noemí Garcia, nutricionista i Consellera electa.

Emma Zafón, periodista i escriptora.

David Fernàndez, periodista i activista social.

Ayoub Borbata, influencer.

Moderador: Marcel Mauri, historiador i periodista.

Taula Rodona 2: Capitalitat, nació i globalització. Sobirania.

Pere Antoni Pons, escriptor.

Albert Lloreta, productor.

Anna Punsoda, periodista i editora.

Fanny Tur, historiadora i activista.

Moderador: Andreu Barnils, periodista.

Taula Rodona 3: Més enllà de les Institucions.

Nanda Ramon, professora i activista.

Ferran Soriano, empresari.

Antoni Vives, escriptor i consultor.

Francesc Canosa, periodista i escriptor.

Júlia Bacardit, escriptora i periodista.

Moderadora: Txell Partal, politòloga i periodista.

Taula Rodona 4: La llengua en joc.

Joan Lluís Lluís, escriptor i traductor.

Antoni Llabrés, president Obra Cultural Balear.

Zahia Guidoum, sociòloga i politòloga.

Gerard Furest, filòleg i activista per la llengua.

Moderadora: Clàudia Cotaina, professora i traductora.

Les persones interessades en participar a la Trobada nacionalista, s'hi poden apuntar a través d'aquest enllaç.