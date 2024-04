Canvien el nom del Pont de les Flors-Alcaldessa Rita Barberá per a reivindicar Guillem Agulló

ARRAN ha canviat el nom del Pont de les Flors-Alcaldessa Rita Barberá per a reivindicar Guillem Agulló quan fa 31 anys del seu assassinat perpetrat per feixistes.

Els militants de l'organització juvenil revolucionària dels Països Catalans han dut a terme aquesta acció per a denunciar el canvi de nom fet pel govern de PP-VOX i per a commemorar l'assassinat de l'activista independentista, antifeixista i comunista Agulló.

Aquest dijous ha fet 31 anys de l'assassinat de Guillem Agulló per feixistes i, per a commemorar-ho, militants d'Arran han canviat el nom del Pont de les Flors, ara batejat 'Alcaldessa Rita Barberá' per part del govern local d'extrema dreta, a 'Pont dels Països Catalans-Guillem Agulló'.

Aquesta acció anava emmarcada dins de la commemoració de Guillem Agulló, un jove militant de 18 anys que va ser assassinat l'11 d'abril de 1993 a Montanejos per un grup de feixistes.

L'acció també ha aprofitat per a denunciar la retornada del nom de l'antiga batlessa als carrers de València, un nom que recorda «els pitjors anys de corrupció, especulació i destrucció de la ciutat».

Finalment, l'organització manifesta el seu descontentament pel fet que «el darrer govern 'progressista' no es va atrevir a triar llocs més rellevants per a retre honor als referents de la classe treballadora valenciana, mentre que la ciutat es troba plena de llocs dedicats a militars, figures franquistes i d'altres enemics de la classe obrera».