Les fruites i verdures amb PFAS a la UE s'han triplicat en deu anys, segons PAN Europe

Les fruites i verdures a la Unió Europea que presenten restes de substàncies perfluoroalquilades (PFAS) s'han triplicat en deu anys, segons un estudi publicat avui dimarts per la Xarxa d'Acció de Pesticides (PAN Europe, per les sigles en anglès), que fa una crida a prohibir els anomenats 'químics eterns' a l'agricultura.

Concretament, l'anàlisi detectà 31 pesticides a base de PFAS en fruites i verdures a la UE entre 2011 i 2021. «El 2021, fruites cultivades a Europa com maduixes (37%), melicotons (35%) i albercocs (31%), estaven particularment contaminades, sovint contenint còctels de tres o quatre PFAS diferents en una sola fruita», indica PAN Europe.

Amb aquestes dades, l'increment de PFAS detectat en una dècada és del 220% per a la fruita de la UE i del 274% per a les hortalisses de la UE, registrant-se l'augment més pronunciat als albercocs (+333%), els melicotons (+362%) i les maduixes (+534%).

La majoria dels residus detectats es trobaven per davall del Límit Màxim de Residus (LMR) cosa que segons PAN Europe «no elimina les preocupacions» perquè aquest llindar s'estableix sense tenir en compte els efectes de l'exposició combinada a vàries substàncies químiques.

Dins de la UE, aquesta organització assenyalà com a principals productors d'aliments amb PFAS als Països Baixos, Bèlgica, Àustria, Portugal, Grècia i l'Estat espanyol.

Fora de la Unió Europea, els principals exportadors de fruites i verdures amb PFAS a la UE són Costa Rica, Índia i Sud-àfrica, si bé les mostres analitzades de les importacions comunitàries mostren que el nivell és menor.

Pesticides 'absolutament innecessaris'

Segons aquesta plataforma ecologista, «s'esquita deliberadament» la superfície de cultiu alimentari amb PFAS, fent «que les fruites i verdures fresques siguin una ruta directa i sistemàtica d'exposició per els consumidors».

Els agricultors generalment no són conscients que estan esquitant 'pesticides per a sempre' en els seus cultius. «No es menciona a l'etiqueta», agrega PAN Europe, que sosté que aquests pesticides són «absolutament innecessaris».

Actualment, a la UE estan autoritzats 37 pesticides a base de PFAS, que són un conjunt d'uns 4.700 agents químics sintètics que s'acumulen als éssers humans i en el medi ambient i poden provocar problemes de salut com danys hepàtics, malaltia tiroide, obesitat, problemes de fertilitat i càncer, segons l'Agència Europea del Medi Ambient.

Es denominen 'químics eterns' perquè gaudeixen d'una persistència excepcional.

A causa de les seves propietats impermeables tant a l'aigua com al greix, la seva resistència a la calor i la seva gran estabilitat, aquestes substàncies fabricades per l'ésser humà s'utilitzen en una ampla varietat de productes, que van des de les caixes de pizza als components electrònics passant per els teflons o productes de neteja.

A la espera de una major regulació

La plataforma recorda que la UE adquirí el 2020, el compromís de prescindir de tots els PFAS innecessaris, però els pesticides quedaren exclosos en considerar-se que ja estan suficientment regulats per la Llei de Plaguicides de la UE.

La Comissió Europea, no obstant, ha retirat l'actualització d'aquesta llei per a reduir l'ús de pesticides químics després de les protestes dels agricultors i s'ha compromès a presentar una nova proposta.

Naiz 28 de febrer de 2024