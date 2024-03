«La Llei d'Amnistia tanca una etapa i és el moment de recuperar la feina per constituir la República proclamada l'octubre del 2017»

El director del diari Vilaweb, Vicent Partal, ha estat a Mallorca per participar de l'Assemblea de lectors i ha mantingut una breu conversa amb el director de dBalears, Tomeu Martí que ha estat enregistrada al jardí de Can Alcover, en el marc de les proves per posar en marxa la nova plataforma audiovisual impulsada per Ona Mediterrània i dBalears, VIDA.

Vicent Partal parla durant l'entrevista de la bona salut que gaudeix Vilaweb i de l'actualitat política, com la Llei d'Amnistia que, segons ell, «tanca una etapa i és el moment de recuperar la feina per constituir la República proclamada l'octubre del 2017».

Partal també comenta l'actualitat del moviment independentista català, el retorn dels exiliats i de l'actualitat internacional, marcada per la «remor de guerra».

Podeu veure l'entrevista completa seguidament: