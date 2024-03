Primer concurs de projectes d'intel·ligència artificial en català

El Govern de la Generalitat de Catalunya finançarà amb un import total d’1 milió d’euros fins a 22 projectes d’empreses del sector de la intel·ligència artificial (IA) i les tecnologies del llenguatge (TL) que desenvolupin i millorin aplicacions d'IA de llenguatge natural en català. Ho ha anunciat, en el marc del MWC 2024, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, acompanyat per la secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost. Torrent ha donat així el tret de sortida a la primera edició de l’Aina Challenge, el programa d’acceleració d’ús i desenvolupament d’eines d’IA en català impulsat per la Generalitat de Catalunya i desenvolupat pel Barcelona Supercomputing Center (BSC) en el marc del projecte Aina per impulsar el català en l’era digital.

Segons el conseller Torrent, «amb aquest concurs, el projecte Aina fa un pas molt important cap a l’ús i la normalització del català en l’àmbit digital». «El que fem amb aquest challenge és generar casos d’ús amb empreses del sector de la IA i les tecnologies del llenguatge que puguin aprofitar tota la feina que s’ha fet en el projecte Aina i els recursos que ofereix aquesta iniciativa per desenvolupar solucions pràctiques i tangibles, apps i serveis d'IA de llenguatge natural en català, que arribin al mercat, i per tant, a l’usuari final», ha afegit el conseller.

L’Aina Challenge planteja en aquesta primera edició tres reptes a les empreses participants:

Desenvolupar serveis o aplicacions d’intel·ligència artificial i tecnologies del llenguatge, noves o ja existents, en català.

Optimitzar i governar la IA en català des dels valors i la ciberseguretat.

Desenvolupament de recursos en obert. Nodrir, adaptar i escalar les tecnologies del llenguatge en català.

Un cop analitzades totes les candidatures rebudes, un comitè de selecció escollirà les 22 empreses guanyadores. Cadascuna rebrà una dotació econòmica en metàl·lic de 50.000 € o 33.000 € (en funció del repte al qual donin resposta) més 15.000 € en serveis i altres avantatges.

Present i futur del projecte Aina

Impulsat pel Govern català en el marc de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya Catalonia.AI i desenvolupat pel BSC, el projecte Aina té per objectiu generar corpus i models informàtics de la llengua catalana perquè les empreses que creen aplicacions basades en IA, com ara assistents de veu, cercadors d’Internet, traductors i correctors automàtics i agents conversacionals, puguin fer-ho fàcilment en català. Tot amb la finalitat última de poder relacionar-nos i viure plenament en català també en l’àmbit digital.

Iniciat l’any 2020, el projecte fa ara un pas endavant i posa el focus en aquelles iniciatives que puguin tenir un recorregut i una aplicació en l’àmbit de la IA per al processament del llenguatge natural en català.

Fins al moment, Aina ja ha desenvolupat els primers models lingüístics multilingües, tots ells, en obert i disponibles per a tothom. Més de 3.000 usuaris han descarregat el darrer model, Flor 6.3B, entrenat amb un corpus de més de 140.000 milions de paraules en català, castellà i anglès. Les solucions desenvolupades per Aina o bé són directament multilingües, o bé poden servir com a model per desenvolupar solucions basades en IA per altres llengües.

D’altra banda, gràcies a l’impuls d'Aina (i amb la implicació dels usuaris), el català ja és la primera llengua, per davant fins i tot de l'anglès, en nombre d'hores disponibles a la plataforma Common Voice de Mozilla per a l'entrenament de models de la parla. Aquests recursos són indispensables per poder incloure el català en aplicacions de veu.

L'equip de tecnologies del llenguatge del projecte Aina ja treballa en un model de GPT3 propi en català. A més, s'estan intensificant esforços per impulsar casos d'ús i aplicacions específiques en l'àmbit del reconeixement de la veu o la traducció automàtica, a través d’iniciatives com el programa d’acceleració d’ús i desenvolupament d’eines d’IA en català (Aina Challenge), per tal de dinamitzar el sector de les tecnologies del llenguatge i impulsar l’ús d’aquestes eines en català.