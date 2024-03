Centenars de persones es manifesten en solidaritat amb Dani Gallardo

Clam antirepressiu. Centenars de persones s'han concentrat aquest dissabte davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Barcelona per a protestar contra l'ordre d'ingrés a presó de l'activista anarquista Dani Gallardo, que va participar en les manifestacions contra la sentència del procés l'octubre del 2019 a Madrid.

Convocats per Òmnium Cultural, els manifestants han cridat consignes a favor de la llibertat i han recordat que «la repressió de l'Estat continua sent ferotge». «Hem volgut ser-hi perquè sempre estarem amb tu, Dani!», han assegurat des de l'entitat cultural.

Aquesta setmana l'Audiència Provincial de Madrid ha donat tres dies a Gallardo per a entrar a la presó, després que se li hagin esgotat tots els recursos per defensar-se. El jove madrileny ha estat condemnat a 4 anys de presó per protestar contra la sentència del procés.