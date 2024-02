Denuncien que vuit ajuntaments del País Valencià impedeixen l’accés en català a les seus electròniques

Fins a vuit ajuntaments del País Valencià incompleixen amb l'obligatorietat de permetre l'accés a la tramitació electrònica en la llengua pròpia. Es tracta d'una part del 93 consistoris que fan servir una plataforma web creada per la Diputació d'Albacete, que disposa de versió en català però de la qual aquests ajuntaments només n'utilitzen la versió en castellà.

Per aquest motiu, la Plataforma per la Llengua recorda als ens públics que garantir l'atenció a la ciutadania en català és un deure legal, tant en l'àmbit digital com de forma física. L'ONG del català ha registrat les respectives peticions als ajuntaments que actualment no respecten els drets lingüístics dels catalanoparlants i, en cas de silenci administratiu, s¡adreçarà al Síndic de Greuges del País Valencià.

Tot i que la plataforma de la Diputació d'Albacete, Sededipualba@, ofereix la informació general també en català, cinc ajuntaments de la província de València (Bugarra, Calles, Requena, Vilamarxant i Benaguasil) i tres de la província d'Alacant (Banyeres de Mariola, Ibi i Sant Vicent del Raspeig) només tenen disponible en castellà la seu electrònica i, per tant, no disposen de tramitació electrònica en la seva llengua. Cal destacar que diversos ajuntaments de les comarques de l'interior valencià, com Bunyol, Sot de Xera o Millares, de predomini castellanoparlant, també tenen la informació del portal electrònic en català, que és llengua oficial arreu del País Valencià.

La Plataforma per la Llengua considera que en diversos ajuntaments s'està produint una vulneració de les obligacions imposades per la legislació vigent per la manca d'atenció a la ciutadania en català en l'àmbit digital. És per això que l'entitat demana modificar el funcionament del portal electrònic de vuit ajuntaments, per tal que la informació i la gestió de tràmits pugar fer-se en català, com un procediment de normalitat administrativa, i no sols en castellà com passa ara.

Cal recordar que la manca de documents en català oferits pels ajuntaments en la tramitació en línia, mitjançant la seu electrònica, contradiu l'ús normal i oficial de la llengua pròpia, reconegut per l'Estatut d'Autonomia. Concretament, l'article 28 de la Llei 4/1983, d'ús i ensenyament del valencià, determina que els ens públics han de fomentar l'ús del valencià en totes les activitats administratives. A més, els municipis inclosos dins els termes municipals de predomini lingüístic valencià, segons la mateixa Llei d'ús, tenen encara un major mandat de fomentar la llengua pròpia.