El País Valencià surt al carrer per a defensar que «la llengua no es toca»

El 31 de desembre de 2029 es compliran 800 anys, vuit segles, de la data més important de la història de Mallorca. Serà un moment especialment adequat per organitzar una gran commemoració que, impulsada per les institucions públiques o per la societat civil, ha de servir, en primer lloc, per recuperar la memòria i per revisar, actualitzar i potenciar la Diada.