Oberta la convocatòria per a presentar candidatures als 11ns Premis Martí Gasull i Roig en defensa del català

La Plataforma per la Llengua ha obert el termini per a presentar les propostes de candidatures a l'onzena edició dels Premis Martí Gasull i Roig, uns guardons que reconeixen la trajectòria i les accions de persones i d'entitats en la defensa i la promoció del català. L'edició d'enguany manté els tres guardons de l'any passat, que són el Premi a la Innovació, el Premi Especial del Jurat i el Premi Martí Gasull i Roig, que és el que es decideix per votació popular.

El període de presentació de candidatures a aquest darrer guardó ja ha començat i es poden enviar propostes de noms fins al dilluns 4 de març a la nit. Entre totes les propostes rebudes el jurat n'escollirà tres, que seran les que se sotmetran a la votació popular per decidir el guanyador del premi, dotat amb 3.000 euros i un guardó de reconeixement. L'entitat o la persona guanyadora s'anunciarà el dilluns 6 de maig durant la gala de lliurament dels premis, que enguany se celebrarà al Teatre Poliorama de Barcelona.

En aquesta gala, per vuitena vegada, també es farà entrega del Premi Especial del Jurat, un guardó honorífic que distingeix una persona que ha destacat per alguna actuació especial en favor del català durant aquest any o per una trajectòria acreditada en defensa de la llengua. Pel que fa al Premi a la Innovació, que també es lliurarà durant la gala, vol reconèixer projectes transformadors que suposin un revulsiu per a la llengua catalana en el context actual. El premi té una dotació econòmica de 2.000 euros i es lliura amb un guardó de reconeixement.

Els premis són una iniciativa de la Plataforma per la Llengua nascuda el 2013 per retre homenatge a la figura de Martí Gasull i Roig, un dels fundadors de l'entitat i un gran defensor de la llengua catalana, que va morir en una allau a l'Himàlaia ara fa tot just deu anys.

En edicions anteriors, els guanyadors dels Premis Martí Gasull i Roig han estat VilaWeb, Ràdio Arrels, la revista Sàpiens, la Llibreria Catalana de Perpinyà, la cooperativa Som Energia, Catalunya Ràdio, la comunitat sikh de Catalunya, el grup Bon Preu, Escola Valenciana i l'Assemblea de Docents de les Illes Balears. Pel que fa al Premi Especial del Jurat, fins ara, els distingits han estat la filòloga i activista Blanca Serra, el pedagog Joaquim Arenas, els lingüistes Albert Jané i Josep Ruaix, la cantant Maria del Mar Bonet, la mestra i activista Maria Teresa Casals, i l'escriptor Josep Vallverdú. Finalment, el Premi a la Innovació es va estrenar l'any passat i el creador de continguts a TikTok i Instagram Cabrafotuda en va ser el mereixedor.

Com es pot presentar una candidatura?

Tothom qui ho vulgui pot fer-ho abans del dilluns 4 de març a través del formulari del web dels Premis Martí Gasull; per correu electrònic, a premismartigasull@plataforma-llengua.cat, indicant 'Premis Martí Gasull i Roig' a l'assumpte; o per correu postal, a l'adreça de Plataforma per la Llengua (carrer de Sant Honorat, 7, 08002, Barcelona).

Per a aconseguir que la proposta convenci el jurat i acabi guanyant la votació popular, cal exposar-ne la trajectòria i justificar-ne la importància i els mèrits.

Martí Gasull i Roig, fonamental a la Plataforma per la Llengua

Martí Gasull i Roig (Barcelona, 2 d'abril de 1969 - Manāslu, Nepal, 23 de setembre de 2012) va morir a l'Himàlaia quan una allau va caure al campament base on descansava l'expedició. La família i la Plataforma per la Llengua van rebre centenars de mostres de suport i condol. De fet, diverses entitats i institucions van premiar a títol pòstum la trajectòria de Gasull en l'àmbit de l'activisme lingüístic. L'octubre del 2012 va rebre la Creu de Sant Jordi, que lliura la Generalitat de Catalunya, i també va rebre la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de Barcelona.

Per a recordar-lo, el setembre del 2022, coincidint amb el desè aniversari de la seva mort, la Plataforma per la Llengua va organitzar un acte molt emotiu als Lluïsos de Gràcia que va comptar amb les intervencions d'Òscar Escuder, Roger Buch, Maria Teresa Casals, Jordi Manent i Bernat Gasull. La crònica d'aquell acte serveix per recordar-lo, i hi té un pes important la intervenció del seu germà Bernat, que va repassar els darrers dies del seu germà a l'Himàlaia. El vuitè cel. Manaslu, tardor del 2012 (Tushita Edicions) és l'obra en què parla d'aquells dies de manera extensa, i que serveix d'homenatge al vessant muntanyenc d'aquest important activista per la llengua.