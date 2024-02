Les espècies migratòries es troben a tot el món: a terra, a l'aigua i en el cel. Travessant milers de quilòmetres, aquestes espècies depenen d'una àmplia gamma d'hàbitats per alimentar-se, reproduir-se i descansar, i a la vegada, exerceixen un paper essencial en el manteniment d'ecosistemes saludables i funcionals. Sovint, les seves migracions els condueixen a través de les fronteres nacionals, pel que la cooperació internacional és essencial per a la seva conservació i supervivència. El reconeixement d'aquesta necessitat va dur a la negociació de la Convenció sobre la Conservació de les Espècies Migratòries d'Animals Silvestres (CMS), que entrà en vigor el 1979. La CMS és el tractat mundial que aborda la conservació i la gestió eficaç de les espècies migratòries i els seus hàbitats. La Convenció té com objectiu conservar les espècies migratòries, en particular les numerades en en els seus dos Apèndixs i les incloses en una sèrie d'instruments de la CMS, a través de la cooperació internacional i l'acció coordinada de conservació.

Aquest informe, el primer Estat de les espècies migratòries del món, ofereix una visió general i un anàlisi exhaustiu de l'estat de conservació de les espècies migratòries. Resumeix el seu estat i tendències actuals, identifica les pressions clau que enfronten i destaca exemples il·lustratius dels esforços en curs per a conservar i promoure la recuperació d'aquestes espècies. El seu objectiu és millorar els resultats de conservació de les espècies migratòries, proporcionant suport per a la presa de decisions basada en l'evidència per part de les Parts de la CMS i, en termes més generals, creant consciència sobre els desafiaments i les històries d'èxit en la conservació de les espècies migratòries. L'informe s'elaborà en resposta a una decisió adoptada a la COP13 el 2020, que ordenà que es realitzara un treball per a desenvolupar encar més la revisió preliminar de l'estat de conservació presentada a la COP13. El present informe es centra en les espècies numerades en els Apèndixs de la CMS; tan mateix, com altres espècies migratòries poden beneficiar-se de la protecció en virtut de la CMS, també proporciona informació sobre el grup més ampli de totes les espècies migratòries.

L'evidència disponible suggereix que l'estat de conservació de moltes espècies incloses en els Apèndixs de la CMS s'està deteriorant. Una de cada cinc espècies de CMS està amenaçada d'extinció i una proporció substancial (44%) està experimentant disminucions de població. Al considerar els Apèndixs per separat, el 82% de les espècies de l'Apèndix I estan amenaçades d'extinció i el 76% tenen una tendència a la disminució de la població. Mentre tant, 18% de les espècies de l'Apèndix II estan amenaçades a nivell mundial, amb quasi la meitat (42%) mostrant tendències decreixents de la població. La situació actual i la trajectòria dels peixos inclosos a la llista de la CMS són de particular preocupació, ja que quasi tots (97%) dels peixos inclosos a la llista de la CMS estan amenaçats d'extinció. De fet, de mitjana, hi ha hagut una forta disminució a l'abundància relativa de poblacions de peixos monitorades els últims 50 anys.

Els nivells de risc d'extinció estan augmentant a totes les espècies incloses a la llista de la CMS en el seu conjunt. Entre 1988 i 2020, 70 espècies de CMS mostraren un deteriorament a l'estat de conservació; substancialment més que les 14 espècies que mostraren una millora a l'estat de conservació. El risc d'extinció també està augmentant en el grup més ampli d'espècies migratòries que no figuren a la CMS. Un nou anàlisis produït per aquest informe identificà 399 espècies migratòries globalment amenaçades i Quasi Amenaçades (principalment aus i peixos) que encara no figuren als Apèndixs de la CMS que poden beneficiar-se de la protecció internacional.

El deteriorament de l'estat de les espècies migratòries està sent impulsat per intensos nivells de pressió antropogènica. Degut a la seva mobilitat, la seva dependència de múltiples hàbitats i la seva dependència de la connectivitat entre diferents llocs, les espècies migratòries estan exposades a una àmplia gamma d'amenaces causades per l'activitat humana. La majoria de les espècies migratòries es veuen afectades per una combinació d'amenaces, que sovint interactuen per exacerbar-se entre sí. La pèrdua, degradació i fragmentació de l'hàbitat, impulsades principalment per l'agricultura, i la sobreexplotació (caça i pesca, tant selectives com incidentals) representen les dues amenaces més generalitzades per a les espècies migratòries i els seus hàbitats, segons la Llista Roja d'Espècies Amenaçades de UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura). La contaminació, inclosos els pesticides, els plàstics, els metalls pesats i l'excés de nutrients, així com el renou submarí i la contaminació lumínica, representen una font addicional de pressió que enfronten moltes espècies. Els impactes del canvi climàtic ja estan sent sentits per moltes espècies migratòries, i s'espera que aquests impactes augmentin considerablement en les properes dècades, no només com una amenaça directa per a les espècies sinó també com un amplificador d'altres amenaces.

És important destacar que la pèrdua, degradació i fragmentació de l'hàbitat està alterant cada vegada més la capacitat de les espècies migratòries per a moure's lliurament al llarg de les seves rutes de migració, particularment quan grans àrees d'hàbitat continu es converteixen en pegats més petits i aïllats que ja no poden facilitar aquests moviments. A més, els obstacles a la migració, que van des de la infraestructura física com carreteres, ferrocarrils, tancaments i presses, fins barreres no físiques, com la pertorbació del desenvolupament industrial i el tràfic marítim, representen barreres formidables per a les poblacions migratòries. En restringir el moviment d'animals migratoris, els creixents impactes antropogènics en corredors migratoris vitals i llocs d'escala, representen una amenaça significativa per el fenomen de la migració en sí. De fet, el 58% dels llocs monitorats que es reconeixen com importants per a les espècies incloses als Apèndixs de la CMS s'enfronten a nivells insostenibles de pressió antropogènica.

Donada l'amplitud i escala de les pressions que enfronten les espècies migratòries, es necessita urgentment una acció internacional coordinada per a revertir la disminució de la població i preservar aquestes espècies i els seus hàbitats. Afortunadament, encara persisteixen llacunes importants a les dades, moltes de les amenaces que enfronten les espècies migratòries són ben conegudes. Fonamentalment, existeix una gran quantitat de coneixements sobre les respostes i solucions que es requereixen per ajudar a les poblacions migratòries a recuperar-se. Les accions de col·laboració dissenyades per a millorar l'estat de conservació de les espècies migratòries ja estàn en marxa en el marc de la CMS, des de grups de treball internacionals que aborden la matança il·legal d'aus, fins a plataformes de múltiples parts interessades per a donar suport al desplegament sostenible d'infraestructura d'energia renovable sense afectar negativament a les espècies migratòries. Tan mateix, per a frenar les pèrdues i promoure la recuperació de les espècies migratòries, aquests esforços han d'enfortir-se i ampliar-se. Això hauria d'incloure accions per a ampliar la xarxa mundial d'àrees protegides i conservades, en particular aquelles àrees d'importància per a les espècies migratòries, en línia amb els objectius mundials, al temps que es treballa per a millorar la condició i la gestió efectiva dels llocs. Mantenir i millorar la connectivitat entre aquests llocs ha de ser una prioritat clau, en part a través de la restauració selectiva d'hàbitats degradats. També es requereix una acció coordinada per a combatre la sobreexplotació, inclosa l'expansió d'iniciatives internacionals de col·laboració per a prevenir la captura il·legal o insostenible d'espècies migratòries.

La Convenció sobre les Espècies Migratòries proporciona una plataforma mundial per a la cooperació internacional, i la participació activa dels governs, les comunitats i totes les més parts interessades és fonamental per abordar la gran quantitat de desafiaments que enfronten les espècies migratòries. Amb els compromisos mundials recentment renovats establerts per abordar les amenaces a la biodiversitat a través del Marc Mundial de Biodiversitat Kunming-Montreal, i amb l'adopció d'una nova estratègia prevista per a la COP14 de la CMS, es necessita urgentment esforços col·lectius per a complir amb aquests compromisos i complir amb les ambicions per a les espècies migratòries.

Article original: https://www.cms.int/en/publication/state-worlds-migratory-species