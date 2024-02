La Xarxa Vives aborda la dimensió cultural de les universitats com a motor de transformació del territori

La Universitat de Lleida (UdL) ha acollit la jornada Fòrum Vives Universitat i Cultura, impulsada per la Xarxa Vives d’Universitats, on han participat els vicerectors i vicerectores de Cultura de les universitats membres. Els representants de la Xarxa Vives han debatut sobre quina relació han d’establir les universitats amb el seu territori d’origen, i també sobre la necessitat d’avançar en un model que diversifiqui la cultura arribant als pobles i les comarques.

La jornada pren el testimoni de l’anterior convocatòria, impulsada per la Universitat Jaume I (UJI) i celebrada a la localitat de Geldo (Alt Palància) al juny de 2023, i que va posar el focus en la necessitat sumar esforços per teixir una estratègia cultural conjunta per actuar i cohesionar el territori des de les universitats.

El president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, ha iniciat la trobada tot destacant el paper de les universitats com a agents de creació i reflexió cultural, així com en la promoció i el foment de la diversitat i riquesa lingüística. En aquest sentit, el president ha remarcat la importància de la Carta d’Universitats i Cultura, aprovada pel Consell General de la Xarxa Vives el 2021, com a impulsora d’un marc comú de referència per a l’establiment d’estratègies en la política cultural a les universitats. La sessió ha continuat amb la intervenció de l’exministre d’Universitats del govern d’Espanya i catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Joan Subirats, qui ha subratllat la dimensió cultural de les universitats com a motor de transformació social, així com el seu component determinant en la protecció, conservació i difusió del patrimoni. En aquesta ocasió, els assistents han pogut comprovar les oportunitats que ofereix la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) en el desplegament de noves iniciatives culturals a les universitats.

En consonància amb la filosofia del Fòrum Vives, els vicerectors assistents, provinents de deu universitats, han pogut conèixer algunes experiències culturals del territori, enfortides gràcies al vincle entre les universitats i el teixit cultural, empresarial i associatiu local i comarcal. Una d’aquestes és el Museu Cal Trepat de Tàrrega (l’Urgell), màxim exponent de la mecanització agrària del segle XX. El centre ha acollit una taula rodona sobre la relació entre l’ensenyament, la cultura i la vertebració territorial, amb la participació de Glòria Jové, professora de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL, Ferran Lega, professor de l’Escola Politècnica Superior de la UdL i de Roser Miarnau, historiadora del Museu Cal Trepat. A més, els assistents han pogut conèixer les pintures murals de Josep Minguell a l’església de Santa Maria de l’Alba.

En la segona jornada d’activitat, el debat es va traslladar a les finques agrícoles del Castell del Remei de la Plana d’Urgell, un aparador vitivinícola d’ampli recorregut històric, que compta amb una fundació cultural. En aquesta ocasió, el col·loqui va estar marcat pel paper que desenvolupen els agents locals en la dinamització cultural del territori. Un debat que ha comptat amb la participació dels experts Teresa Férriz, responsable de Nous Projectes i Cultura de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Antonio Javier González-Rueda, investigador de l’Institut per al Desenvolupament Social Sostenible (INDESS) de la Universitat de Cadis, i d’Albert López, cap del Servei d’Activitats Socioculturals de l’UJI. Tots tres han coincidit en la necessitat de treballar conjuntament pel desenvolupament cultural del territori a tots nivells, reforçant dins de la universitat l’interès per la recerca local i comarcal, amb una visió àmplia de la cultura que no exclogui cap de les seves manifestacions.

Cultura és un dels eixos principals de la Xarxa Vives d’Universitats. Analitzar estratègies de promoció de la participació de la comunitat universitària en les activitats, així com impulsar esdeveniments culturals conjunts per afavorir la col·laboració interuniversitària, són dues de les raons que vertebren la institució des de la seva creació. Així mateix, la Xarxa Vives ha estat pionera a desenvolupar una Carta d’Universitats i Cultura que presenta un marc comú de referència per a l’establiment d’estratègies en la política cultural de les universitats. La premissa compartida per totes les universitats membres és que la cultura ha de ser una funció irrenunciable de les universitats, amb plena vocació de servei públic, com també ho són la docència i la recerca.