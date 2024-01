Obelleiro (Nós Diario): «Són les eleccions més decisives de la darrera dècada. Per primera vegada és possible un canvi al govern gallec»

El programa Taula d'anàlisi d'Ona Mediterrània, conduït per Tomeu Martí, ha entrevistat aquest dimarts la directora de l'únic diari en paper en gallec, Nós Diario, María Obelleiro. Entre una dotzena de capçaleres que hi ha a Galícia, només Nós Diario informa en la llengua pròpia i a l'octubre de 2023 va arribar al miler d'exemplars.

Martí ha pogut comentar l'escenari polític amb Obelleiro davant les eleccions del proper 18 de febrer a Galícia. Quin balanç fa de la legislatura que acaba a Galícia? I quina panoràmica té Galícia per a les properes eleccions? «Hi ha un intent de lideratge del Partit Popular per part d'Alfonso Rueda (actual president de la Xunta) davant l'escapada de Feijóo. Rueda intenta liderar el PP però és una persona qüestionada per la militància i pels propis dirigents del PP. En els 14 anys de govern del PP que hem tengut, Galícia no ha aconseguit cap transferència de competències del Govern espanyol. El BNG, d'altra banda, es referma com a líder indiscutible de l'oposició i opta a a pròxima presidència de la Xunta amb Ana Pontón. José Ramón Besteiro (PSdeG-PSOE) no és al Parlament i això fa que ho tengui més complicat», explica la directora de Nós Diario.

A més, Obelleiro remarca que són les eleccions «més decisives de la darrera dècada perquè per primera vegada és possible un canvi al govern gallec i tots els actors en són conscients. Tot apunta a una caiguda del PP, una pujada del BNG i un PSOE que es manté o té un petit increment. Les enquestes apunten que el BNG i el PSOE el superarien el PP».

A la conversa també han aprofitat per a comentar una notícia d'aquest dimarts de Nós Diario sobre la pèrdua de parlants del gallec i les propostes per a revertir-la. Les enquestes i els estudis sociolingüístics dibuixen un escenari poc encoratjador. La situació de la llengua autòctona és preocupant, sobretot, entre la població més jove ja que gairebé una quarta part dels joves, menors de 15 anys, es declaren incapaços de parlar gallec. La transmissió intergeneracional s'esvaeix i el sistema educatiu s'ha convertit en un entorn «hostil» i «descontractant» per als nins, apunta la Real Acadèmia Gallega. Per tant, el futur de la llengua està en joc. Sobre aquesta problemàtica, Obelleiro assenyala que el PP «en lloc de promoure la normalitzacio de la llengua gallega, l'ataca. Té una actitud molt bel·ligerant cap a la llengua gallega, sobretot en la priemera legislatura de Feijóo amb el decret de plurilingüisme». «Va ser un punt d'inflexió, va ser terrorífic per al gallec baix el el fals equilibri de les llengües. D'aquesta manera, no es garanteix una competència lingüistica en igualtat de condicions en gallec i en espanyol. Es tracta d'una política lingüística planificada d'extermini de la llengua gallega», denuncia Obelleiro.