La Fundació Carulla convoca els Premis Baldiri 2023 centrats en l’emergència lingüística

La Fundació Carulla obre la convocatòria dels Premis Baldiri, els guardons anuals que, des de fa 46 anys, impulsen i reconeixen projectes que transformin l’educació i donin resposta als nous reptes socials i educatius des de la llengua, la cultura i les arts.

L’emergència lingüística i l’ús social i lúdic de la llengua catalana a les aules són els principals reptes d’aquesta edició dels Baldiri. En els centres educatius, l’ús de la llengua catalana entre els alumnes s’ha reduït dos terços en quinze anys, ha passat del 67% de sempre en català el 2006 a un 21% el 2021, segons dades de l’estudi del 2022 L’ús del català a l’educació, impulsat pel Consell Escolar de Catalunya. L’ús de la llengua catalana del professorat amb el grup d’alumnes ha passat d’un 63% de sempre en català el 2006 a un 46% el 2021.

Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, destaca: «Davant d’aquesta incertesa i complexitat els Baldiri recuperen l’essència dels premis i proposen obrir camins de reflexió i aprenentatges a través de la llengua, la cultura i les arts dins els centres educatius».

Escoles, centres i projectes educatius d’arreu dels territoris de parla catalana -Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Catalunya Nord- poden participar a la convocatòria dels Baldiri, oberta fins el 22 de gener de 2024. La Fundació Carulla destinarà un total de 44.000€ a experiències d’aula creatives i innovadores repartits en les categories següents:

Premi Baldiri Escola Transformadora: un premi de 4.500€

Premi adreçat al centre educatiu singular i en procés de transformació, amb un equip educatiu compromès, que tinguin la capacitat de generar esperit crític i d’imaginació, convençut que treballar i educar amb la cultura, la llengua catalana i les arts esdevé un motor clar de canvi i transformació per fer front als reptes educatius, mediambientals, socials i culturals actuals.

El centre guanyador del Premi Baldiri Escola Transformadora, serà escollit entre tots els centres inscrits als premis i passarà a formar part del jurat dels Premis Baldiri a l’edició 2024 - 2025

Premi Baldiri Arts i Llengua: vuit premis de 3.500€

Premi adreçat a nous projectes liderats per centres educatius o per docents que fomentin, mitjançant les arts i la cultura, l’ús de la llengua catalana en els processos d’aprenentatge i en els espais de convivència social.

Premi Baldiri Experiències: vint premis de 600€

Premi adreçat a experiències innovadores portades a terme dins i fora de l’aula que responguin de manera creativa i a través dels llenguatges artístics i creatius als diferents reptes viscuts als centres educatius.

Sobre la Fundació Carulla

Des de fa cinquanta anys, la Fundació Carulla treballa per transformar les persones i la societat a través de la cultura i les arts, liderant, impulsant i connectant projectes culturals i educatius que donin resposta als reptes que planteja la societat. A més del programa Mutare, com espai per connectar i posar en diàleg la cultura amb diferents reptes de la societat, també coordina un ecosistema de premis i programes d’impuls a projectes culturals transformadors i educatius. Amb les Beques SOS Cultura la Fundació Carulla, dona suport a la creació artística, com a moment imprescindible per a materialitzar projectes artístics de futur; i suport també a projectes artístics de carrer entenent aquest espai com l’entorn més democràtic des d’on fer arribar la cultura a la societat.