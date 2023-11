Òmnium exigeix al nou Govern espanyol que aquesta sigui «la legislatura de la ja inajornable reparació»

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha interpel·lat directament el nou Govern espanyol i ha exigit «que faci, de la seva nova legislatura, la legislatura de la ja inajornable reparació: les excuses ja no són vàlides». Ho ha dit durant la concentració i acte polític organitzat aquest diumenge per les entitats impulsores de la campanya 'Via Laietana 43' davant la comissaria, amb motiu de l’efemèride del 20-N.

«L’espai de Via Laietana és l’epicentre de la vergonya d’un Estat que no ha tingut el valor de mirar els ulls del seu passat» i «una anomalia única a Europa», i ha recordat que ja fa 6 anys que les Corts espanyoles van aprovar convertir la prefectura en un Centre de la repressió i la tortura i en un espai de memòria democràtica de la resistència contra l’horror: «si té un mínim sentit de la decència, el nou govern espanyol ha d’obrir un procés de resignificació d’aquest forat negre d’atrocitats durant més de 8 dècades». El president d’Òmnium ha lamentat que, 48 anys després de la mort del dictador, encara calgui seguir reivindicant la conversió de la prefectura en un espai de memòria i dignitat: «cada dia que passa amb la policia aquí dins és un desmentiment majúscul a la naturalesa democràtica de l’estat espanyol».

La concentració i acte polític davant la Prefectura ha estat impulsat per les entitats que conformen la campanya 'Via Laietana 43. Fem justícia, fem memòria' que organitzen, en el marc del 20N, en el 48è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco. Els parlaments han anat a càrrec de Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural; de Maribel Ferrándiz, víctima de tortures; de representants d’Irídia, d’Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme; de l’Associació Catalana de Persones Ex Preses Polítiques del Franquisme; de l’Ateneu Memòria Popular; de la Comissió de la Dignitat, de la Comissió de la Memòria Històrica –ICAB; de l’European Observatory on Memories – EUROM; de la Fundació Cipriano García – CCOO CAT i, de la Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes. L’acte ha estat presentat per Carme Sansa i Enric Majó, i ha comptat amb les actuacions musicals d’Adala, Quico Pi de la Serra, Sílvia Comes i Jordi Montañez.

Entitats impulsores de 'Via Laietana 43':

Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme

Associació Catalana de Persones Ex Preses Polítiques del Franquisme

Ateneu Memòria Popular

Comissió de la Dignitat.

Comissió de la Memòria Històrica – ICAB

European Observatory on Memories – EUROM

Fundació Cipriano Garcia – CCOO CAT

Irídia – Centre de Defensa de Drets Humans

Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes

Òmnium Cultural