FOLC: «Els pactes entre el PP i VOX al País Valencià, les Illes Balears i l’Aragó han suposat una involució en el procés de normalització lingüística a tots els àmbits»

La Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) ha fet la reunió anual a la ciutat de València. En aquesta s’ha fet un balanç de l'activitat al llarg del darrer any, aprovat el pla comptable, analitzat la situació del català als diferents territoris del domini lingüístic i renovat el Secretariat Permanent.

El treball que s’ha fet, des de l’anterior assemblea, que s’ha valorat positivament, ha estat adreçat a aconseguir la reciprocitat plena i l’espai de comunicació en català; la necessitat d’una llei de l’audiovisual que respecte el català, l’inici de la campanya pel doblatge en la nostra llengua o la necessitat que aquesta esdevengui la llengua vehicular del sistema educatiu als territoris on és pròpia i l’exigència de l’oficialitat del català a les institucions estatals i europees.

A més, s’ha fet una valoració sobre la situació de l'idioma. En aquest sentit, s’ha evidenciat que els pactes entre el PP i VOX al País Valencià, les Illes Balears i l’Aragó «han suposat una involució en el procés de normalització lingüística a tots els àmbits de la societat, incloent-hi el sistema educatiu». «Uns pactes que tenen com a finalitat avançar en el procés d’assimilació cultural i lingüística que defensen aquests dos partits i les entitats afins. Un procés que també està essent una realitat a la resta dels territoris de parla catalana (estats espanyol, francès i italià)», han apuntat. És per això que la FOLC defensa «polítiques lingüístiques proactives per frenar aquesta involució, així com els atacs permanents que rep la nostra llengua al conjunt del domini lingüístic, i la necessitat de crear, coordinar i impulsar el treball unitari entre les diferents entitats i plataformes que defensen el català».

L’Assemblea de la FOLC ha renovat el seu Secretariat Permanent que estarà format per:

President: Carles Cabrera

Vicepresident: Josep Enric Escribano

Tresorera: Montserrat Higueras

Secretari: Rosanna Martínez

Vocals: Marc Candela, Blanca Serra, Xesca Oliver, Gerard Furest, Mario Tejero i Elionor Ortolà.

Finalment, l’Assemblea Ordinària ha agraït la feina de l’anterior president Vicent Maurí i l’anterior secretari Montserrat Nadal que han deixat les seves responsabilitat en aquesta reunió.

La Federació Organitzacions per la Llengua Catalana està formada per les següents entitats: Escola Valenciana, El Tempir d’Elx, Maestrat Viu, STEPV – Intersindical Valenciana, USTEC-STES (IAC), STEI – Intersindical, La Intersindical – CSC, l'Associació Llengua Nacional, Amics de la Bressola, La Bressola, CIEMEN, Federació d'Entitats de Defensa de la Llengua a Catalunya Nord, Institut d'Estudis Eivissencs, Associació per la Llengua i la Cultura i Omnium Cultural del Baix Camp.