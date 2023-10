L'Euroregió Pirineus Mediterrània vol respondre als reptes de l’agricultura i l’alimentació davant del canvi climàtic

L'Euroregió Pirineus Mediterrània va inaugurar a Perpinyà el passat 17 d’octubre la jornada Cesam, sobre economia circular i solucions sostenibles per a l'agroalimentació a la Mediterrània. Amb el suport de fons europeus, aquest programa pretén aconseguir una gestió sostenible de l'aigua i dels recursos en el sector agroalimentari a Catalunya, Illes Balears i regió Occitània.

Entre les innovacions que ja estan en desenvolupament o a punt de comercialitzar-se hi ha les solucions per a una millor recuperació de residus de les d'aigües, la reducció de residus mitjançant la reutilització d'envasos o fins i tot l'estimulació de les plantes amb la llum per reduir la seva necessitat d'aigua. I aquestes innovacions provenen d’empreses amb seu a l'Euroregió.

I són projectes conjunts contra la desconfiança. Com afirmà Eva Doya Le Besnerais, delegada del Govern de la Generalitat a França, «el context actual de tensió ens porta a la desconfiança, d'aquí la importància de crear projectes comuns». Le Besnerais posà com a exemples d’aquesta tensió «els atemptats terroristes, la guerra a l'Orient Mitjà, la guerra a Ucraïna, són mals que estan alterant l'equilibri polític mundial», i ha afegit que després de la crisi sanitària i la del blat ucraïnès, «el sector agrícola i agroalimentari ha d'afrontar el repte del canvi climàtic. Aquests canvis són urgents, però lents d'aplicar-se", lamentà la representant de la Generalitat de Catalunya. Una observació que justifica plenament la cooperació entre els tres territoris que constitueixen l'Euroregió, organisme transfronterer que actualment presideix la Generalitat de Catalunya.

Virginie Perron, responsable del Consell Europeu d’Innovació va manifestar que "donem suport a les inversions interregionals en innovació quan es troben en la seva fase de comercialització. Per a Europa, es tracta d'afrontar els reptes de demà i respondre a les crisis actuals».

El secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, Xavier Bernard-Sans, recorda que la Regió Occitània, Catalunya i les Illes Balears «són molt dinàmiques pel que fa a la recerca amb els seus més de 600.000 investigadors i empreses innovadores. Junts podem afrontar els grans reptes: l'aigua, l'autosuficiència alimentària, l'economia circular o la reducció de residus. Europa pot semblar llunyana, però també som aquí per demostrar que podem obrir les portes i les fronteres».

Projectes per al 2026: solucions contra els envasos d'un sol ús i més enllà

Les empreses participants en aquest projecte transfronterer van presentar els seus projecte. Així Magda Cebrian, cofundadora de la startup barcelonina Go Zero Waste, que desenvolupa solucions per reduir els residus. «El nostre prototip permet reutilitzar contenidors. Es tracta d'un distribuïdor instal·lat a les botigues, on l'usuari podrà emportar-se un paquet per a la seva compra d'aliments i disposarà d'un temps definit per portar-lo de nou. Estem treballant en la gestió -recollida i neteja- d'aquests contenidors. El nostre objectiu és, gràcies a Cesam, millorar la tecnologia del nostre distribuïdor connectat i provar-la en condicions reals».

I Didier López, responsable de New Times, explicà que «el nostre projecte pretén reduir els envasos finals facilitant-ne la reutilització. Així tothom pot tornar a omplir la seva ampolla d'oli, suc de fruita o pot de nata. Treballem amb màquines per a productes complexos com ara sucs amb polpa. El repte és que el primer consumidor no reculli puré i l'últim només aigua. Les nostres màquines han de ser senzilles per a l'usuari i garantir la traçabilitat del producte».

Treballant amb les plantes. Una col·laboració de la regió Occitània i les Illes Balears

Christine Roynette, d’Asclépios Tech, una empresa amb seu a l'Alta Garona ofereix Boxilimix. «solució que permet tractar les plantes mitjançant senyals lluminosos modulats. Un mètode que redueix pèrdues i malbarataments en la cadena de producció vegetal, redueix l'ús d'inputs químics i sobretot augmenta la densitat nutricional de les plantes que mengem», és a dir la relació entre nutrients i calories d'un aliment.

Marina Adrover, que representa la tercera generació de pagesos de Terracor amb seu a Mallorca, manifestà que «treballarem estretament amb Asclépios Tech per provar la nova tecnologia basada en la llum en les nostres fruites i verdures». Respecte a aquesta experiència participada per diferents agents Euroregionals, Marina Adrover va destacar «la importància de la innovació tecnològica en el sector, poder conèixer nous projectes d’interès i fer un camí nou en cooperació a nivell de l’Euroregió. El projecte d’innovació tecnològica ens ha de portar tenir uns cultius més preparats pels canvis climàtics que vindran».

Reutilització de l'or blau i recuperació de residus

Guillem Soler Junior representa l'empresa catalana Derypol. «Com a part de Cesam, ens vam centrar en el tractament d'aigües residuals. Molts processos utilitzen aigua, especialment per a la neteja, i la nostra feina és separar els residus de l'aigua tot conservant el màxim d'aigua possible i de la millor qualitat possible. I el producte que estem desenvolupant permet reciclar aquests residus sense perill».

Les institucions de l'Euroregió uneixen esforços

Laurent Augier és el director general d'Innovació Agri Sud-ouest, que és el clúster especialitzat en els sectors agrari i agroalimentari que reuneix 400 membres, entre empreses, centres de recerca i entitats locals. «Cada any l'agricultura produeix quelcom que es reproduirà l'any següent. Hem de ser conscients que amb el canvi climàtic això podria arribar a ser molt fràgil. Hem de trobar junts els elements per mantenir aquesta capacitat de producció agrícola i alimentària. Cada dia, el sector agrícola alimenta milions de persones. Per això hem de tenir com a prioritat l'agricultura. D'aquí la nostra participació al Cesam».

Per a Jordi Aguasca, director de la Unitat de Transformació Empresarial i Disrupció d’ACCIÓ de la Genralitat de Catalunya, «la majoria d'empreses han entès que el desenvolupament sostenible és necessari, però sense convertir-lo encara en una prioritat, ja que algunes empreses fins i tot pensen que ja n'han fet prou. Per la nostra banda, hem identificat 14 objectius estratègics, entre els quals esperem que l'any 2030 el 70% de les empreses catalanes hagin incorporat estratègies de transició verda».

Per a Fundacióbit de les Illes Balears, la seva representant Immaculada Salamanca, va indicar que el sector agrari, tot i que fonamental, representa poc pes econòmic amb relació al turisme o a les activitats de serveis a les Balears. «Vam decidir participar al Cesam per diversos motius, entre els quals hi ha l'economia circular, on estem una mica per sota dels nostres objectius. I també per obrir el camp de possibilitats, perquè de vegades no es veu el potencial més enllà de la seva illa o del seu mercat preferit".

Benedicte Bejm, responsable de programes estratègics europeus a AD’OCC de la regió Occitània va manifestar que "formem part d'una dinàmica d'energia positiva, la sostenibilitat i l'economia circular, que és a tot arreu i a tots els nivells". Per a l’AD’Occ, les principals expectatives són «la valorització dels projectes i la replicació que podrem fer d’aquestes tecnologies o d’aquests nous mecanismes».

Quatre eixos per a l'alimentació sostenible

L'Euroregió lidera el projecte Cesam, el pressupost total del qual és de 3.022 milions d'euros, que estarà dedicat a donar suport a les empreses innovadores de la regió. Les startups admeses desenvoluparan solucions per respondre a quatre reptes: el primer, tractament, reciclatge, reutilització d'aigües residuals. El segon el packaging amb ecodisseny, sense plàstic, amb nous materials o solucions circulars. El tercer, l’optimització de processos i l’adopció de processos circulars i la reducció de residus. I quart, la valorització de coproductes. L'objectiu és donar resposta als reptes d'adaptació al canvi climàtic en el sector de la producció agroalimentària i, en particular pel que fa als recursos hídrics especialment afectats al territori euroregional, és a dir les Balears, Catalunya i la regió Occitània. L'Euroregió llançarà l'any vinent una convocatòria de projectes amb 900.000 euros per aglutinar una vintena de noves startups.