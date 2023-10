Aragonès: «Rere els atacs a la llengua no hi ha cap altra voluntat que debilitar la nació»

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha participat a la sessió inaugural del curs 2023-24 de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), on ha afirmat que «rere els atacs a la llengua no hi ha cap altra la voluntat que debilitar la nació». El cap de l’Executiu ho ha afirmat després dels reiterats «atacs a la llengua» que posen en qüestió aspectes com el model d’escola catalana «arribant a obrir fissures en el consens lingüístic del país». Tal i com ha explicat, la llengua «és un dels elements que més i millor ens aglutinen» i «que més i millor expliquen la cohesió de la societat catalana». El president Aragonès també ha fet referència a la situació de la llengua a les Illes Balears i el País Valencià on s’està mirant de «relegar el català a una posició subalterna i accessòria i, per tant, prescindible».

Segons el cap de l’Executiu, aquest atacs contrasten amb «progressos històrics» com la «normalitat» en l’ús del català al Congrés dels Diputats i els avenços que s’estan fent per aconseguir l’oficialitat a Europa. De totes maneres, el cap de l’Executiu ha reconegut que «de la mateixa manera que els atacs a la llengua són un factor clau per entendre el retrocés de l’ús social del català, la política lingüística de l’última dècada no ha estat l’adequada». «Aquest punt d’autorevisió és del tot necessari si volem entendre on som i com cal revertir la situació», ha afirmat tot assegurant que «des del Govern de Catalunya en som plenament conscients i estem decidits a fer-ho» perquè «el nostre objectiu no és altre que la llengua continuï sent el pilar de Catalunya».

En paraules del president de la Generalitat «cal seguir apostant per fer una política lingüística ambiciosa», fent progressos per aconseguir la presència del català a institucions on fins ara estava vetat, abocant-hi més recursos que mai, i dotant-nos de noves eines per aconseguir una millor presència en àmbits estratègics com el món digital. De totes maneres, ha precisat que «la clau per aconseguir recuperar l’ús social de la llengua, sense cap mena de dubte, és actuar des del consens perquè el futur del català depèn de tots i cadascú de nosaltres».

Durant la seva intervenció, el cap de l’Executiu ha recordat que el passat mes de novembre es va celebrar a la mateixa seu de l’IEC una reunió extraordinària del Govern, on es varen aprovar 100 mesures per a revertir la situació del català, que ja estan en marxa. A més a més, el president de la Generalitat va fer el seu darrer discurs amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya des de l’IEC.

El president de la Generalitat ha clos l’acte, on la politòloga Mireia Grau ha impartit la conferència inaugural del curs 2023-2024, que porta per títol 'Del federalisme i la descentralització, els reptes per conceptualitzar-los i de la llunyana relació amb Plutó'. Per la seva banda, la president de l'IEC, Teresa Cabré, ha obert l'acte, que ha comptat amb interpretacions musicals del grup Noc - Polifonies Tradicionals Catalanes.