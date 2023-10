L’ANC denuncia la criminalització del moviment independentista català davant l’OSCE

Els dies 9 i 10 d’octubre, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha participat a la Warsaw Human Dimension Conference organitzada per l’OSCE, l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa. La trobada reuneix organitzacions internacionals, governs i societat civil per debatre sobre la situació dels drets humans i les llibertats fonamentals.

El secretari nacional de l’Assemblea, Jordi Vilanova, ha pres la paraula a la cinquena i sisena sessió de la conferència, centrades en l’estat de dret. En les seves intervencions, Vilanova ha denunciat que les acusacions inventades i les investigacions sobre delictes relacionats amb el terrorisme d’activistes catalans pacífics s’han convertit en una pràctica habitual de les autoritats espanyoles. Això es veu agreujat per les condicions excepcionals que permet el marc legislatiu antiterrorista espanyol i «té un efecte esgarrifador general sobre els activistes catalans, creant un entorn on les persones tenen por d’exercir el seu dret a la llibertat d’opinió i expressió, i el seu dret a la llibertat d’assemblea i associació pacífica», ha alertat Vilanova.

El secretari nacional ha explicat el cas dels Comitès de Defensa de la República (CDR), acusats falsament i processats per terrorisme i fabricació il·lícita d’explosius. Un total de 12 membres dels CDR han sigut processats i estan pendents de judici, i alguns d’ells van passar entre tres i quatre mesos en presó preventiva abans de ser posats en llibertat, ja que no hi havia cap prova sobre la suposada existència d’explosius.

«Encara que de vegades aquests casos judicials acabin en absolucions, aquesta pràctica repressiva de l’Estat espanyol vulnera el dret a la presumpció d’innocència, el dret a la defensa i el dret a la intimitat i a l’honor dels activistes i de la societat civil», ha remarcat.

Jordi Vilanova també ha plantejat la incorporació del moviment d’autodeterminació de Catalunya a l’informe Situació i Tendència del Terrorisme a Europa d’Europol, pel qual l’Assemblea va exigir explicacions i una rectificació el passat juliol. Recentment, el Govern espanyol ha demanat a Europol que esborrés el contingut incriminatori de l’informe, tot i haver estat el govern qui havia proporcionat la informació a l’organisme europeu.

La pràctica d’utilitzar acusacions falses per a reprimir l’independentisme català ha estat molt utilitzada per les autoritats espanyoles des del 2017, i ha inclòs represàlies contra més de 1.400 activistes i representants electes, així com l’empresonament de nou líders civils i polítics. Aquestes violacions dels drets humans han estat denunciades per diversos relators especials de drets humans de les Nacions Unides, pel Grup de treball de l’ONU sobre detenció arbitrària i per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, entre altres organismes internacionals.

Per tots aquests motius, l’ANC ha demanat a l’Estat espanyol que aturi la criminalització del moviment independentista de Catalunya i l’ús de la justícia com a eina repressiva contra els catalans. També ha fet una crida a les institucions de l’OSCE per tal que facin un toc d’atenció a les autoritats espanyoles. S’hi demana que es prenguin les mesures necessàries pel respecte dels drets humans dels activistes catalans.