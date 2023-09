Exigeixen que l’Ajuntament de València compleixi l’Estatut d’Autonomia i no canviï el nom de la ciutat

La Plataforma per la Llengua exigeix a l'Ajuntament de València que mantengui el nom de la ciutat i no el canviï per Valéncia, i anuncia accions legals per a aturar el procés impulsat pel consistori. L'entitat presentarà al·legacions en el tràmit d'informació pública del procediment del canvi de nom, ja que no s'acull a la normativa marcada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. A més, l'entitat demana la col·laboració dels grups polítics per tal de fiscalitzar el procediment, i anima la ciutadania a reivindicar el nom actual de la ciutat a les xarxes socials fent servir l'etiqueta #ÉsValència.

L'ONG del català recorda que Valéncia no és una forma correcta segons l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que és l'encarregada de fixar les formes correctes de la toponímia, com estableix l'article 7. b de la Llei de Creació de l'AVL. A més, l'entitat adverteix que totes les administracions públiques valencianes han de complir obligatòriament la seva normativa, com diu l'article 41, i que, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, la Generalitat Valenciana és l'encarregada de garantir el compliment d'aquestes normes.



Per a poder dur a terme el canvi de nom de València, com en el cas de qualsevol altre municipi, cal que l'AVL n'emeta un informe positiu. Aquest informe és vinculant, tal com marca la Llei 8/2010 de règim local de la Comunitat Valenciana, i el decret 69/2017, del Consell, de regulació dels criteris i procediment per al canvi de denominació dels municipis i altres entitats locals. A hores d'ara, aquest informe, que ha de ser encarregat per la Generalitat Valenciana, encara no s'ha dut a terme.

A més de l'accent de la paraula València, que el govern municipal pretén canviar de manera irregular, la Plataforma per la Llengua també recorda que si el nom de la ciutat hagués de ser bilingüe, com que València és un municipi de predomini lingüístic valencià, aniria primer el nom de València, i la versió en castellà quedaria en segon lloc. En tot cas, mentre que el nom tradicional i històric, en aquest cas València, és d'ús obligatori, la legalitat vigent (Decret 69/2017) recomana no emprar la versió bilingüe. Per últim, l'entitat també avisa que l'informe jurídic municipal demanat pels grups de Compromís i del PSPV-PSOE a l'Ajuntament de València dictamina que la proposta de PP i VOX és antiestatutària.