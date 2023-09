[VÍDEO] Puigdemont espera «l'amnistia total» per part de l'Estat espanyol després de quatre anys de l'Operació Judes

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat catalana a l'exili, ha apuntat aquest dissabte que l'única resposta que espera l'independentisme és «la fi de la repressió i l'amnistia total» per part de l'Estat espanyol després de quatre anys de l'Operació Judes.

En un missatge a les xarxes socials, acompanyat per un vídeo, el també eurodiputat de Junts ha escrit el següent: «Per moltes portes que esbotzin, no podran amb les nostres conviccions. Quatre anys després de l'Operació Judes, l'única resposta que esperem de l'Estat espanyol és la fi de la repressió i l'amnistia total».

L'Operació Judes és el nom que rep una operació de la Guàrdia Civil en la qual el 23 de setembre de 2019 es van detenir persones vinculades als Comitès de Defensa de la República (CDR) per presumptes delictes «d'integració en organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per a cometre sabotatges» amb la finalitat d'aconseguir la independència de Catalunya. Una operació que ha servit per estendre i justificar la criminalització i la repressió del moviment independentista.