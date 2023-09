[VÍDEO] La Plataforma per la Llengua considera imprescindible que la votació sobre l’oficialitat a la UE sigui el pròxim 24 d’octubre

La Plataforma per la Llengua demana al Govern espanyol que faci la feina que li correspon per a sotmetre a votació l'oficialitat del català a la Unió Europea la pròxima reunió del Consell d'Assumptes Generals del 24 d'octubre. L'entitat ho ha comunicat als mitjans aquest dimarts en una valoració de la reunió del Consell i de la roda de premsa que ha fet el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Albares.

L'entitat considera que l'Estat té prou capacitat per a proporcionar la informació que requereixen les delegacions en un temps raonable i abans de la pròxima reunió d'Assumptes Generals del Consell de la UE. «Després de l'anunci d'Espanya d'assumir els costos econòmics de la mesura, Espanya ha d'esvair dubtes sobretot de tipus polític i legal, i té les bases per fer-ho», segons han declarat la directora de l'entitat, Rut Carandell, i el responsable de la campanya per l'oficialitat del català a la UE, Pol Cruz-Corominas.

L'entitat continuarà treballant per a oferir arguments en favor de l'oficialitat de tipus jurídic i de tipus polític, tal com ja ha fet amb els vídeos en anglès i català sobre la legalitat de l'oficialitat, com també amb els arguments polítics que ha estat exposant amb els seus interlocutors a escala internacional. A més, valora positivament el sistema «gradual en el desplegament» proposat a la delegació espanyola mitjançant el qual l'oficialitat del català seria desplegada en primer terme si això permet desbloquejar la situació i tenir un vot afirmatiu el dia 24.

Continua el 'Say yes'

L'ONG del català continuarà amb la campanya internacional 'Say yes', tot i que considera que ja s'ha assolit part de l'objectiu, que era fer percebre als estats membres que el seu vot sobre l'oficialitat seria observat per milions d'europeus. Per a l'entitat, també era important que els estats s'adonessin que hi ha en joc la seva imatge al nostre territori. No obstant això, com que l'oficialitat encara no s'ha aconseguit, la Plataforma per la Llengua continuarà fent pressió als actors implicats perquè tots els estats hi votin a favor.