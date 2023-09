[VÍDEO] Hi ha cap impediment legal perquè el català sigui oficial a la Unió Europea?

La Plataforma per la Llengua ha llançat un segon vídeo de campanya per l'oficialitat del català a la Unió Europea que té com a objectiu esvair temptacions de presentar una excusa de tipus legal per negar l'oficialitat del català a la UE.

Després d'un primer vídeo de campanya explicant quins són els avantatges de ser una llengua oficial a la UE i els passos a seguir per aconseguir-ho, l'entitat llança un segon vídeo de campanya, quan queda poc de temps per a la reunió del Consell de la UE, per a dissuadir les excuses de caràcter legal a l'oficialitat. Cal recordar que l'oficialitat del català es debatrà el 19 de setembre.

El vídeo cita articles acadèmics dels juristes Eva Ponts i Stefaan van der Jeught per a explicar que no hi ha cap precepte legal que obligui que una llengua sigui esmentada als Tractats per poder ser reconeguda com a oficial.

El vídeo, en català i en anglès, posa la responsabilitat al Govern espanyol d'explicar a la resta de països de la UE que no hi ha cap mur legal a l'oficialitat i li retreu que mai no hagi sotmès aquesta qüestió al TJUE quan, en ocasions anteriors, es feia servir com a argument per a negar l'oficialitat.