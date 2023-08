[VÍDEO] Parlem Telecom promou l’ús «desacomplexat i orgullós» del català entre els joves en una nova campanya

La situació de la llengua catalana ha tornat a primera pàgina política durant les darreres setmanes i Parlem Telecom vol participar en el debat públic amb una nova campanya per a promoure l’ús «desacomplexat i normalitzat» del català en totes les seves variants dialectals i en tots els contextos vitals, des de l’àmbit laboral fins al lleure, passant per les administracions públiques.

L’acció comunicativa, que recupera l’eslògan 'Perquè és la meva' que l’operadora de telecomunicacions va emprar en la seva campanya de l’any 2019, s’està divulgant a través de diversos canals i formats (televisió, ràdio, xarxes socials, cartelleria als carrers, etc.). La veu en off de l’actor Lluís Soler torna a ser el fil conductor dels nous espots en defensa de la cultura catalana de Parlem Telecom, que parteixen del cèlebre poema 'La meva llengua' d'Apel·les Mestres per a defensar «l’orgull que suposa parlar en català».

Segons ha revelat la Plataforma per la Llengua en l’InformeCAT 2023 publicat fa unes setmanes, el 65,1% de persones de Catalunya, País Valencià i Illes Balears parlen bé el català, però el percentatge encara queda lluny del 95% que utilitzen el castellà correctament en aquests mateixos territoris. Pel que fa al conjunt de l’Estat espanyol, l’INE indica que el 25,2% dels habitants tenen la capacitat d’expressar-se en la citada llengua, si bé en determinats entorns el català es troba en evident retrocés. En aquest sentit, l’InformeCAT 2023 constata la pèrdua d’ús de la llengua entre les futures generacions. En el cas de Barcelona, per exemple, l’estudi indica que el català no arriba ni tan sols al 50% com a llengua habitual dels joves en cap dels districtes de la ciutat. En alguns casos, com el de Nou Barris, només fan servir regularment el català el 5’1% dels joves que hi resideixen. Precisament, la campanya de Parlem Telecom té com a principal «target» els ciutadans més joves per convidar-los a parlar en català.

Sobre la campanya i el compromís de Parlem amb el català

La iniciativa de Parlem és una mostra més de la voluntat de la companyia de millorar la situació social i cultural del català, que ha estat palesa des de la seva fundació. Així, l’eslògan 'Perquè és la meva' vol fer sentir orgullosos a tots els catalanoparlants de la seva llengua, la seva cultura i la seva terra.

Parlem defensa la llengua catalana i és per això que en aquesta campanya emfatitza la importància de mantenir l’idioma dels nostres avis amb els nostres nets. L’operadora ha mostrat en múltiples ocasions el seu compromís amb el català i, de fet, l’any 2022 va ser reconeguda amb un dels guardons dels XX Premis Nacionals Joan Coromines per la seva aposta per l’ús i la normalització de la llengua. Cal destacar també que Parlem té el català com a únic idioma vehicular amb els seus treballadors, clients i proveïdors, en un sector de telecomunicacions on s’acostumen a prioritzar altres llengües. La companyia també defensa l’ús del català en l’àmbit de la intel·ligència artificial (IA) amb LAIA, un assistent virtual conversacional propi (xatBot IA) amb capacitat d’atendre els clients Parlem en català, que ofereix atenció personalitzada i de proximitat, i garanteix els drets lingüístics dels ciutadans. El compromís per la normalització de la llengua de Parlem no se cenyeix a l’àmbit català, ja que el Grup Parlem també està present a diversos territoris de parla catalana i fins i tot va fundar l’operadora Aproop Telecom al País Valencià, amb els mateixos valors d’arrelament al territori i defensa de la llengua.

Parlem defensa la cultura catalana donant rellevància a les tradicions dels pobles que ens defineixen. Així mateix, l’empresa dona suport a diferents associacions i col·lectius, com grups de Castellers i Geganters, esdeveniments com la Setmana del Llibre en Català i patrocina clubs esportius del país, com el Girona FC.