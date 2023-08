[VÍDEO] Barcelona recorda els atemptats del 17A: els polítics duen flors, les víctimes fan silenci i i molts ciutadans criden «Estat assassí!»

Barcelona ha commemorat aquest dijous el sisè aniversari dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a la Rambla i a Cambrils.

A l'acte de record i homenatge als 16 morts i al més d'un centenar de ferits les víctimes, que ha tengut lloc al memorial instal·lat al Pla de l'Os de la Rambla, s'han fet sis minuts de silenci.

Les víctimes i els familiars han estat els primers a dipositar clavells blancs sobre el Pla de l'Os, on el 2017 es va detenir una furgoneta després de l'atropellament massiu. L'homenatge ha durat uns deu minuts, i el primer minut de silenci ha anat acompanyat de la música d''El cant dels ocells'.

També han assistit a l'acte i han fet l'ofrena floral representants institucionals com Pere Aragonès, president de la Generalitat; Anna Erra, presidenta del Parlament, i Jaume Collboni, batle de Barcelona, a més dels diferents cossos de seguretat i emergències.

«Un minut de silenci per cada any d'abandonament»

Després de l'ofrena floral, les víctimes s'han situat al memorial i han guardat sis minuts de silenci «un minut per any d'abandonament». El portaveu de les víctimes, Santi Colomines, ha criticat «l'actitud de la immensa majoria de representants polítics».

«Estat assassí!»

Un nombrós grup de persones congregades en l'acte de dol, ha expressat la seva indignació cridant «Estat assassí!». Cal recordar que l'Estat espanyol és l'únic Estat d'Europa on hi ha hagut atemptats jihadistes i no s'ha fet una comissió d'investigació.