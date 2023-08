Puigdemont: «En cap lloc del reglament del Congrés no es diu que hi hagi l’obligació de fer servir el castellà»

L'eurodiputat Carles Puigdemont també s’ha pronunciat sobre la proposta de Sumar de reformar el reglament del Congrés espanyol perquè es pugui usar el català, el gallec i el basc. «En cap lloc del reglament no es diu que hi hagi l’obligació de fer servir el castellà, o la prohibició de fer servir una altra llengua oficial. Per tant, amb la voluntat política de la presidència n’hi ha prou. I de voluntat fins ara no n’hi ha hagut mai», ha deixat clar.

A més, Puigdemont ha fet notar que aquesta mena de propostes es fan per a «fer perdre el temps» als diputats catalans, gallecs i bascos, mentre les formacions de l’esquerra espanyola fan veure que intenten arreglar un problema que en realitat els importa «un rave».

Finalment, ha mostrat com va anar la proposta de reforma del reglament del Senat espanyol perquè el català tengués exactament el mateix rang que el castellà: «Pròrrogues i més pròrrogues… fins que la proposta ha caducat perquè la legislatura s’ha acabat. Sabeu qui va presentar les 59 (!) propostes de pròrrogues per evitar el debat i votació en comissió? El Grup Parlamentari Socialista. Són mestres en filibusterisme parlamentari. És aquest l’itinerari que tenen previst perquè el català sigui llengua oficial del Congrés espanyol? Perquè si és aquest, ja sabem el pa que s’hi dona…»-