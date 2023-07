Joan Escrivà, fundador de la revista 'Camacuc': «Qui no estima la nostra llengua no estima el nostre país i no té dret a governar-lo»

Més d'un miler de persones s'han aplegat davant la Biblioteca Municipal de Borriana (Plana Baixa, País Valencià) aquest dilluns, convocats per la Plataforma per la Llengua, per a protestar contra la decisió del govern municipal de PP i VOX d'anul·lar la subscripció del consistori a les revistes El Temps, Sàpiens, Camacuc, Enderrock, Llengua Nacional i Cavall Fort, per estar escrites en català.

La cita ha comptat amb la participació de la ciutadania, entitats pel català i representants polítics. El delegat de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, Antoni Royo, ha demanat «tornar a la normalitat, alterada pel regidor de Cultura de l'Ajuntament de Borriana».

A més, l'APPEC editors de revistes i digitals, mitjançant Germà Capdevila, president de l'associació, Helena Solà, directora, i Vicenç Relats, membre de la junta, han repartit exemplars de diverses capçaleres en català entre els assistents a la protesta.

Durant l'acte, Joan Escrivà, fundador de la revista 'Camacuc' ha demanat als partits polítics d’esquerra que donen una resposta contundent a la censura i ha volgut remarcar que «qui no estima la nostra llengua no estima el nostre país. I qui no estima el nostre país no té dret a governar-lo».

L'APPEC ja va anunciar en una roda de premsa la setmana passada que donaran resposta per la via legal, institucional i de mobilització ciutadana a l'ordre de l'Ajuntament de Borriana de retirar de la biblioteca municipal les publicacions en català.