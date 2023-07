El Grup Barnils respon a la censura de PP i VOX i envia l’Anuari Mèdia.cat a biblioteques públiques del País Valencià i les Illes Balears

El Grup de Periodistes Ramon Barnils condemna la decisió del govern municipal de Borriana (Plana Baixa, País Valencià), format per PP i VOX, de vetar de la biblioteca municipal les revistes en català ‘Camacuc’, ‘Llengua Nacional’, ‘Cavall Fort’, ‘El Temps’ i ‘Enderrock’. El Grup Barnils vol solidaritzar-se amb les capçaleres afectades i instar la ciutadania a subscriure’s a aquestes publicacions com a mostra de suport a les revistes en català. Com a resposta, el grup enviarà la setmana vinent 101 exemplars de l'Anuari Mèdia.cat a biblioteques públiques del País Valencià i Illes Balears.

El Grup Barnils considera que la decisió instigada per l’extrema dreta que lamentablement governa ja algunes de les principals institucions del nostre país és «un atac frontal no només a la llengua pròpia sinó també a l’espai català de comunicació». «Davant de l’atac a la llengua i a la cultura, davant la negació dels Països Catalans i d’un espai de comunicació català que defensem i reivindiquem, ens hi trobaran de cara», ha manifestat Enric Borràs, president del Grup Barnils.

Amb la voluntat de contribuir a la presència normalitzada de les publicacions en català arreu dels Països Catalans, el Grup Barnils ha decidit enviar 101 exemplars de la seva publicació anual en paper, l’Anuari Mèdia.cat, a diverses biblioteques públiques del País Valencià i les Illes Balears, territoris dels Països Catalans on l’extrema dreta forma part de les institucions. Cal recordar que l’Anuari Mèdia.cat és una radiografia i un punt de trobada del sector del periodisme i la comunicació, sempre amb mirada crítica, especialment contra qualsevol intent de censura, i amb el marc de referència dels Països Catalans clar.

Així mateix, l’Observatori Mèdia.cat, també impulsat pel Grup Barnils, ho considera un cas de restricció de la tasca periodística i ho inclou al Mapa de la Censura.