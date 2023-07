La Universitat Miguel Hernández d'Elx impedeix presentar la documentació en català per a optar a unes ajudes

La Plataforma per la Llengua ha anunciat que presentarà una queixa formal a la Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx després que el rector, Juan José Ruiz, no hagi respost a la petició de l'entitat per a rectificar les bases d'unes ajudes a la investigació de la Càtedra Misteri d'Elx, que obligaven a presentar la documentació en castellà. L'entitat recorda que aquesta obligació és il·legal, i demana que es rectifiquin les bases per a admetre documentació en qualsevol de les dues llengües oficials del País Valencià, i que se suspenguin els efectes de la convocatòria fins que s'esmenin i s'adeqüin a la legalitat.

L'entitat, que va assabentar-se de la discriminació arran d'una queixa que va presentar un investigador al servei de queixes de la Plataforma per la Llengua, apel·la a la responsabilitat de la Universitat per a rectificar la convocatòria, i expressa el malestar, el desconcert i la perplexitat que li ha generat la coneixença d'aquest requeriment. Una institució acadèmica d'ensenyament superior i investigació, amb la rellevància i prestigi que ostenta la Universitat Miguel Hernández, hauria de ser especialment curosa pel que fa al reconeixement i respecte dels drets lingüístics i de la llengua pròpia del país, i més encara quan la càtedra duu el nom d'una de les mostres més cabdals de la nostra cultura, com és el del Misteri d'Elx.

Cal destacar que la UMH no ofereix gairebé cap assignatura en català, una situació anòmala als territoris de parla catalana. Tot i que la Universitat sí que forma part de la Xarxa Vives, que impulsa la cooperació entre les universitats de tot el domini lingüístic, tampoc no té cap versió completa de la pàgina web en català: alguns dels documents i continguts que s'hi mostren estan únicament disponibles en castellà.

La manifestació cultural més antiga en català

La Plataforma per la Llengua lamenta que una càtedra que porta el nom de la manifestació cultural més antiga en català exclogui la llengua de la seva praxi diària i, fins i tot, vulneri la normativa més elemental que la protegeix. El Misteri d'Elx és un drama musical sagrat sobre la mort, l'assumpció i la coronació de la Verge Maria, que s'ha representat en català sense interrupció des de mitjan segle XV en la Basílica de Santa Maria i als carrers de la vella ciutat d'Elx. Tot i que els preparatius duren tot l'any, més de 300 voluntaris participen en la representació que té lloc els dies 14 i 15 d'agost. Amb tot, està protegit com a 'Monument Nacional' i proclamat des de l'any 2001 com a Patrimoni Immaterial de la humanitat per la UNESCO.