La Viquipèdia llança una nova iniciativa pedagògica en català per a batxillerat

Amb motiu de les Proves d'Accés a la Universitat del 2023, la Viquipèdia en català incorpora des d'aquest dimecres els primers exemples d'una nova fornada de vídeos lliures destinats a l'entorn educatiu i transmèdia.

Es tracta de dos vídeos sobre Friedrich Nietzsche i Simone de Beauvoir, doblats professionalment al català per Marc Gómez Domènech i Ricard Soler i Roger. Aquesta tirada de vídeos és de gran qualitat, bagatge educatiu i llicència lliure. S'hi sumaran quatre vídeos més al llarg dels propers dies sobre les biografies d'Immanuel Kant, René Descartes, Hannah Arendt i Plató, amb les veus professionals d'Alfons Pérez Daràs i de Marina Schiaffino Domènech.

Aquests vídeos no podrien haver-se realitzat sense la col·laboració de diversos viquipedistes que, a banda de la seva tasca d'edició, han acceptat l'oferiment de l'Associació de Viquipedistes Bascs (en èuscar, EWKE), que fa un any va llançar el projecte pioner Ikusgela. Aquesta iniciativa, originada per l'EWKE i el Govern Basc, té l'objectiu de dissenyar vídeos curts sobre cultura, economia, ecologia i d'altra índole caracteritzats per contingut de gran vàlua pedagògica.

Els continguts han estat dissenyats per docents de filosofia de la Universitat del País Basc i supervisats per l'associació de professorat de filosofia Agora. La participació comunitària, el debat i l'adaptació a la finalitat pedagògica han estat fonamentals.